Ostatnie zapisy na wyjazd do Poznania

Wtorek, 27 września 2022 r. 16:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W związku ze sporym zainteresowaniem, informujemy, że istnieje jeszcze szansa by wspierać Legię Warszawa podczas wyjazdowego meczu z Lechem Poznań, który rozegrany zostanie w najbliższą sobotę, 1 października. Ostatnie zapisy na wyjazd do Poznania będą miały miejsce w środę w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku. Cena za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, to 160 złotych. Osoby do 18. roku życia płacą 150 zł. Przy zapisach należy podać imię, nazwisko i PESEL.