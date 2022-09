U-17: Polska 5-0 Anglia. Występ Rejczyka

Komentarze (2)

Marek - 3 godziny temu, *.as13285.net 5:0 U17, 5 lat później dostaną od tych samych 5:0. Prawie każdy z Anglików będzie gwiazdą , a nasi znów na psim polu :) sorry taki mamy klimat do szkolenia młodzieży. Jak widzisz ,,specjalistę" śledzia to żyć się odechciewa :) odpowiedz

Singspiel - 2 godziny temu, *.plus.pl @Marek: przeciez to mlodziez wlasnie zbila angoli. A oni moze i gwiazdy, tylko z wynikami cos ostatnio nie halo odpowiedz

