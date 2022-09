Kalendarz europejskich pucharów na sezon 2023/24

Wtorek, 27 września 2022 r. 18:23 źródło: Ekstraklasa

UEFA opublikowała kalendarz rozgrywek klubowych na sezon 2023/2024. Mistrz Polski wystartuje w I rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Za to dzięki poprawie wyników w minionych edycjach, pozostali pucharowicze Ekstraklasy zaczną swój udział w następnej odsłonie Ligi Konferencji Europy UEFA od II rundy kwalifikacji.







Sezon 2021/2022 Polska zakończyła na 28. miejscu w rankingu ligowym UEFA. Dorobek ten pozwolił wyprzedzić Białoruś oraz Kazachstan i awansować o dwie pozycje w zestawieniu. To między innymi pokłosie gry Lecha Poznań oraz Legii Warszawa w fazach grupowych Ligi Europy UEFA 2020/2021 i 2021/2022, a także dobrej postawie Rakowa Częstochowa w ubiegłym sezonie. W ten sposób w każdym z dwóch ostatnich sezonów udało się uzbierać przynajmniej 4 punkty rankingowe. Dzięki temu PKO Bank Polski Ekstraklasa dostała się do grupy lig z przywilejem startu od II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy UEFA.







Dotyczy to wszystkich trzech reprezentantów Polski w tych rozgrywkach - zdobywcy Pucharu Polski oraz ekip, które zajmą w tej kampanii miejsca 2. i 3. w lidze (chyba, że zdobywca Pucharu Polski uplasuje się na podium, wtedy do LKE dostanie się 4. zespół ligi). Druga runda eliminacji zostanie rozegrana 27 lipca i 3 sierpnia 2023 roku. Polskie kluby rozpoczną więc zmagania w tych rozgrywkach o dwa tygodnie później od przedstawicieli niżej notowanych lig. Oznacza to także jednego przeciwnika na ich drodze do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA niż było to w trwającym sezonie.



I runda kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA została zaplanowana na 11/12 lipca (rewanże - 18/19 lipca). Droga do fazy grupowej tych rozgrywek dla mistrza Polski wiedzie przez cztery etapy eliminacyjne. W razie odpadnięcia na pierwszej przeszkodzie najlepsza drużyna PKO Bank Polski Ekstraklasy będzie uczestniczyć w II rundzie Ligi Konferencji Europy UEFA. W przypadku eliminacji w jednej z trzech kolejnych faz - w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA. Mistrzowi Polski pokonanie dwóch pierwszych przeciwników w Lidze Mistrzów UEFA da pewność gry w fazie grupowej europejskich rozgrywek.





ELIMINACJE LIGI MISTRZÓW UEFA (uczestniczy mistrz Polski):



Runda I - 11/12 lipca; 18/19 lipca

Runda II - 25/26 lipca; 1/2 sierpnia

Runda III - 8/9 sierpnia; 15 sierpnia

Runda Play-Off - 22/23 sierpnia; 29/30 sierpnia





ELIMINACJE LIGI KONFERENCJI EUROPY (uczestniczy zdobywca Pucharu Polski i zespoły z miejsc 2-3. w Ekstraklasie)



Runda II - 27 lipca; 3 sierpnia

Runda III - 10 sierpnia; 17 sierpnia

Runda Play-Off - 24 sierpnia; 31 sierpnia





FAZA GRUPOWA - LM / LE i LKE



I kolejka - 19 i 20 września / 21 września

II kolejka - 3 i 4 października / 5 października

III kolejka - 24 i 25 października / 26 października

IV kolejka - 7 i 8 listopada / 9 listopada

V kolejka - 28 i 29 listopada / 30 listopada

VI kolejka - 12 i 13 grudnia / 14 grudnia