Sześć medali legionistów na MP

Zawodnicy Legii wywalczyli sporo medali podczas mistrzostw Polski. W Poznaniu odbyły się MP w strzelaniu do rzutków, podczas których Katarzyna Kosiba zdobyła srebrny medal w konkurencji Trap 125 rzutków kobiet. Z kolei w Starachowicach na MP rywalizowali pistoleciarze i karabiniarze, którzy zdobyli 5 medali - dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy. Złoto w konkurencji karabinu pneumatycznego wywalczył Maciej Wojtasiak , który dołożył srebrny medal w konkurencji karabinu dowolnego 3x20 (trzy postawy). Wojtasiak ponadto wywalczył kolejne złoto wraz z Joanną Bielską w karabinie dowolnym w drużynie. Wojtasiak mocno przyczynił się również do srebrnego medalu w karabinie dowolnym leżąc w drużynie, wraz z Piotrem Szuszczyńskim i Danielem Sadowskim . Sadowski ponadto wywalczył brąz w indywidualnej rywalizacji w Kdw3x20.

