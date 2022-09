Sparingowy mecz z Projektem w Arenie Ursynów

Siatkarze Legii Warszawa rozegrają dziś sparingowe spotkanie z drużyną ekstraklasową, Projektem Warszawa, które odbędzie się w Arenie Ursynów. Początek meczu, który poprzedzi przedsezonowa prezentacja drużyny gospodarzy, o godzinie 17:00. Początkowo Projekt miał w planach grę kontrolną z Epicentr-Podolany Horodok. Bilety na dzisiejsze spotkanie można kupić na bilety.projektwarszawa.waw.pl. Legioniści mają za sobą dwa I-ligowe mecze w sezonie 2022/23 i przygotowują się do sobotniego spotkania z Olimpią Sulęcin, które rozegrają w hali OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a - 1 października o 18:00.

mich - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Transmisja? odpowiedz

MK - 6 godzin temu, *.187.2 @mich : nie, na żywo ;-) odpowiedz

