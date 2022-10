Rugbistki Legii zagrają II turniej MP na Bemowie

W najbliższą sobotę, 8 października, kobieca drużyna rugby Legii Warszawa będzie organizatorem drugiego turnieju Mistrzostw Polski "siódemek" w sezonie 2022/23. W pierwszym turnieju rozegranym w Gdyni legionistki zajęły drugie miejsce, przegrywając w finale z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Turniej w stolicy odbędzie się na warszawskim Bemowie, na boisku przy ulicy Obrońców Tobruku 11. Początek zawodów o godzinie 9:00, finały zaplanowano na godzinę 15:00. Wstęp wolny. Zapraszamy do wspierania naszych zawodniczek! W fazie grupowej Legia mierzyć się będzie z Black Roses Posnanią Poznań, Diablicami Ruda Śląska oraz Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Z kolei nasz drugi zespół w I lidze rywalizować będzie z AZS-em AWF Warszawa, Budowlanymi Łódź i Rugby Kraków.

