Konferencja przedmeczowa

Runjaić: To będzie wielki sprawdzian

Czwartek, 29 września 2022 r. 13:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Gramy na wyjeździe, z aktualnym mistrzem Polski, który kadrowo prezentuje się bardzo okazale. Udało im się po kiepskim początku wrócić na dobre tory i ustabilizować jakość i wyniki. Moim zdaniem to dobry reprezentant polskiego futbolu na arenie międzynarodowej. Będzie to dla nas wielki sprawdzian, ale jesteśmy również wielkim klubem, z jakościowymi zawodnikami, którzy chcą osiągnąć dobry wynik i zdobyć punkty w Poznaniu. Dla Lecha i Legii będzie to mecz o dużym ciężarze gatunkowym - mówi przed sobotnim spotkaniem trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.







- Bardzo się cieszymy. Dla mnie będzie to coś wyjątkowego, bo w bezpośredniej konfrontacji będą mierzyły się dwa utytułowane zespoły.



- Pierwszy tydzień przerwy reprezentacyjnej był bardziej intensywny. Zakończyliśmy go sparingiem, który przebiegł pomyślnie. Zagraliśmy na zero z tyłu i pozwoliliśmy grać piłką. Na początku było to inne ustawienie, to mi się podobało. W drugim tygodniu byliśmy skupieni na najbliższym przeciwniku, czyli Lechu Poznań. W weekend piłkarze mieli wolne, ale teraz już palą się do gry z naszym wielkim rywalem. Publiczność z pewnością dopisze, więc nie ma nic lepszego, jak wrócić z przerwy reprezentacyjnej i wznowić rozgrywki takim spotkaniem. Jesteśmy w drugiej fazie pierwszej części rozgrywek.Przed nami łącznie 9 spotkań - 7 ligowych i 2 w Pucharze Polski. Chcemy ją zakończyć z podobnym wynikiem, jak to wyglądało wcześniej. Spotkanie z Lechem będzie o tyle ciekawe i inne, bo choć jesteśmy liderem, to nie będziemy podchodzili do tego meczu w roli faworyta.



- Nie będzie możliwe zastąpić Josue w Poznaniu, bo to dla nas bardzo wartościowy i ważny zawodnik, prezentuje wysoką jakość. To było jasne, że mając 3 kartki, musiał wkrótce otrzymać czwartą. Mogą boleć okoliczności, w jakich dostał czwartą, sam nie jest zadowolony z tego, że będzie musiał oglądać mecz w telewizji. To jedyny zawodnik, którego nam będzie brakować. Do składu wraca Artur Jędrzejczyk, w sparingu pokazał doświadczenie i jakość, zarządzał linią obrony. Jego energia będzie nam pomagać w Poznaniu. Musimy być czujni i skupieni w obronie, bo jesteśmy świadomi jakości ofensywy Lecha. Po obserwacji treningów, jestem dobrej myśli. Mamy zawodników, którzy mogą przechylić szalę na naszą korzyść. Myślę, że będziemy mieli na to spotkanie dobry plan, a zawodnicy będą realizować nasze założenia.



- Rozpatrujemy takie ustawienie ze Sliszem i Augustyniakiem w środku. Testowaliśmy je przez 45 minut w sparingu ze Stalą. Musimy uwzględnić, że Augustyniak musiał grać na środku obrony, bo nie mieliśmy Maika Nawrockiego. Teraz to się zmieniło. W obonie mamy do wyboru Nawrockiego, Jędrzejczyka i Rose, więc takie ustawienie jest możliwe, ale decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Jest kilka opcji na stole. Możemy też zagrać trójką obrońców, mamy czas do soboty, by podjąć decyzję, choć nie chodzi o pozycję i ustawienie, ale naszą postawę jak rywale będzie przy piłce i gdy my będziemy przy piłce.



- Musimy unikać indywidualnych błędów, które zdarzały nam się w meczu z Miedzią, bo takie błędy Lech bezlitośnie wykorzysta. Jak piłkarze podejdą z chłodną głową do tej konfrontacji, to będą mogli odpowiednio zagrać i stwarzać zagrożenie pod bramką rywala.



- Z Miedzią udało nam się wrócić do gry. Jestem przekonany, że w Poznaniu uda nam się od samego początku złapać dobry rytm i pokazać charakter, który w tej drużynie drzemie. Lech i Legia zajmują czołowe lokaty w posiadaniu piłki w tym sezonie. Nie grają do tyłu, atakują i chcą zdobyć jak najwięcej bramek. To będzie ciekawe, jak my zaprezentujemy się z takim klasowym przeciwnikiem. Zobaczymy, jak będziemy reagować, gdy przeciwnik będzie posiadał piłkę.