Legia Warszawa 6-12 Sparta Jarocin

W meczu 3. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała na własnym boisku ze zwycięzcą ligi z poprzedniego sezonu, Spartą Jarocin 6-12. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0 po skutecznie wykonanym rzucie karnym. Za tydzień stołeczni rugbiści zmierzą się na wyjeździe z zespołem Rugby Białystok. Legia Warszawa 6-12 (3-0) Sparta Jarocin punkty Legia: 3 (k), 3 (k) punkty Sparta: 5 (P), 5 (P), 2 (pd)

