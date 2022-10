Legia Warszawa 81-84 Hapoel Holon

+ dodaj komentarz

- 34 minuty temu, *.orange.pl

Torwar to dziwna hala. Pilka na obreczy kreci sie 3 sekundy i wypada. Zbiórki bardzo często są daleko od obręczy przez te dziwne obręcze. Piłka praktycznie była w koszu i potrafiła się wykręcić.



Co do meczu to punkty seriami raz jedna drużyna raz druga. My trochę odstajemy fizycznie i biegamy wolniej od rywali. Z graczy spoko gra Berzins. Powinien mieć więcej akcji rozrysowanych dla niego zza łuku, bo celnik ma naprawdę mocny. Troche widać zagubienie i brak zrozumienia w zespole. Z 17 celnymi trójkami przegraliśmy mecz to nam się nie zdarzało, by trójki wpadały i przegrana. Proste błedy w końcówce, trochę brak szczęścia. Nic się nie stało. Wybronili z czasem rywala na 10 s przed końcem a to plus. Szkoda, że się Marable pośliznął i potem w dogrywce ta trójka z daleka na +6. Groselle jeszcze nie złapał formy i mamy znowu problem z wysokimi. Wyka chyba fizycznie wygląda lepiej od Grosella. Ale z czasem się rozkręci i na playoffy będzie kozak :)



Z innych rzeczy od zespołu ubiegłorocznego czuć było chemie. Kemp z Rahkmanem robili atmosferę i nakręcali zespół pozytywnie. Tu widać jak narazie zlepek indywidualności. Ale błedy zdarzać się będą, bo gramy inaczej w tym sezonie.

odpowiedz