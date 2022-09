Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Należy do 100% trenerów naszej Akademii, którzy piłki powąchali tylko w okręgówkach lub oglądając mecze tatusiów. odpowiedz

Żyrardów - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Z całym szacunkiem dla Pana Piotra to się cieszę

Efekt jego pracy jest taki że młodzi wolą grać w Zagłębiu , Lechii czy rezerwach slaska niż w (L)

Szkolenie tężnie hisxpanskie

Zbyt wielu młodych odeszło a myślę że Lakomy Walukiewicz dzis byliby w filarami w jedynce odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Żyrardów : Walukiewicz dzis bylby filarem w jedynce? Czyli bylby tak slaby ze gralby tu juz ktorys sezon? A Łakomy to ma tylko przeblyski na razie w slabym Zaglebiu, bez przesady. Chyba, ze by zostal na prawej obronie to bylby dzis naszym pierwszym wyborem, to prawda. odpowiedz

Elf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Akademia jest smiechu warta,tak samo jak Mioduski.Podnieca sie ta akademia a nikogo sensownego z niej nie bedzie,poza graczami pokroju Skibickiego oraz Holownii.

czy wczesniejszych Furmanow,Lukasikow czy Kopczynskich.Lamagi ktore nie potrafia kapnac prosto pilki i kluby zagraniczne ich zweryfikowaly.Pomijajac fakt,ze te kluby w swoich ligach to nie bylo top5 czy nawet top10... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Elf: idac twoim tokiem rozumowania to akademia Lecha tez jest smiechu warta bo zaden pilkarz nie gra w klubie z top 5 a nawet top10 w swoich ligach, jedynie Kedziora. To my mamy tez takiego jednego, Szymanskiego. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Elf: lepiej by było, jakbyś pochwalił się własnymi osiągnięciami, łamago. Taki Kopczyński, to w lidze mistrzów pograł. A Ty? Poza tym, że w dupie byłeś i gówno widziałeś. Co za jakaś kurewska moda nastała, wyzywać nawet wychowanków tego klubu. To jest jakaś porażka, niby kibice. odpowiedz

Tymon - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Najwidoczniej czas na zamiany, Akademia Legii Warszawa od lat wygląda jak jedno wielkie nieporozumienie. odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.autocom.pl byl u nas dlugo, miał czas by sie wykazać. nie sprawdzil sie. zaprponowano mu nizsze stanowisko. nie zgodzil sie i zlozyl wypowiedzenie. normalka. odpowiedz

Trampek - 8 godzin temu, *.125.90 Było do przewidzenia . Stagnacja w ostatnich latach nie dawała perspektyw rozwoju zarówno zawodników jak i samego ośrodka. odpowiedz

Vincent - 9 godzin temu, *.orange.pl 26.09 atrykuł o akademii, nowych pomysłach, nowym dyrektorze i planach na przyszłość .... a trzy dni później z tego statku ucieka vice dyrektor ... ciekawe. odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.autocom.pl @Vincent: On złozyl wypowiedzenie w sierpniu. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl @Vincent: no a Urban to czlowiek z porpzednich wladz Akdemii. Czego nie rozumiesz? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.