Młodzież na treningu, lekki uraz Miszty

Czwartek, 29 września 2022 r. 15:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czwartkowy trening Legii rozpoczęła praca w siłowni, a po półgodzinie zawodnicy przenieśli się na boisko. Zajęcia trwały nieco ponad godzinę. W tym czasie legioniści mieli krótką rozgrzewkę, grali w dziada oraz pracowali nad elementami strzeleckimi i stałymi fragmentami gry.



Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka



Z zespołem nie trenował Cezary Miszta, który dwa dni temu zderzył się z jednym z kolegów na treningu. - Czarek przeszedł badania i zdjęliśmy mu obciążenia treningowe. Liczymy na to, że będzie gotowy na mecz z Lechem - wyjaśnił Kosta Runjaić.



Miszta całe zajęcia pracował indywidualnie z Krzysztofem Dowhaniem, a jego miejsce między słupkami podczas treningu zajął Arkadiusz Malarz. Były bramkarz Legii pod koniec treningu rywalizował z Josue. Zawodnicy raz po raz dogryzali sobie zaczepnymi tekstami, które wywoływały sporo śmiechu wśród pozostałych. Portugalczyk zdecydowane częściej zmusił do kapitulacji "Malowanego", więc ten niechętnie musiał przyznać, iż dziś wyjątkowo był gorszy ;)







Wszyscy pozostali zawodnicy są do dyspozycji Runjaicia. W czwartek z jedynką ćwiczyło czterech pilkarzy z trzecioligowych rezerw - Karol Noiszewski (środkowy obrońca), Kacper Wnorowski (środkowy obrońca), Jakub Czajkowski (lewy obrońca) i Jakub Trojanowski (bramkarz).



W piątek po treningu, który zaplanowano na godzinę 13:30, legioniści udadzą się do Poznania. Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 1 października o godzinie 17:30.