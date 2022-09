Promocja Fortuny na mecz z Lechem

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Sponsor Legii przygotował weekendową promocję dla nowych graczy. Każdy kto zarejestruje się w Fortunie i postawi pierwszy zakład za min. 4 zł na zwycięstwo Legii z Lechem, otrzyma bonus jeśli Legia wygra. Poniżej prezentujemy szczegóły promocji: Zasady promocji 1. Termin: 29.09-01.10.2022 do momentu rozpoczęcia meczu 2. Dokonaj pierwszego depozytu na min. 30 zł 3. Zagraj pierwszy kupon SOLO na wygraną Legii w meczu z Lechem za co najmniej 4 zł . (WAŻNE: tylko pierwszy zakład jest brany pod uwagę) 4. Jeżeli kupon okaże się wygrany, oprócz wygranej otrzymasz dodatkowo bonus o wartości 200 zł 5. Za środki bonusowe (bonus wypłacany jest w punktach lojalnościowych) możesz zagrać dowolne zdarzenie, bez kursu minimalnego, a wygrana zostanie wypłacona na konto depozytowe Odbierz 200 PLN za wygraną Legii z Lechem KURSY NA LECH - LEGIA FORTUNA: 1 1.96 X 3.57 2 4.05 Pełna oferta zakładów na mecz Raków - Legia

