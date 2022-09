Młodzież: mecze środowe i czwartkowe (akt.)

Czwartek, 29 września 2022 r. 09:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po trudnym meczu zawodnicy Legia Soccer Schools U14 pokonali w meczu dwóch niepokonanych dotąd drużyn 2-0 Agrykolę 2009. Z kolei spotkanie z SEMPem Ursynów w lidze orlików U11 rozegrali legioniści z rocznika 2012 Akademii, prezentując się z całkiem niezłej strony.



III liga warszawska U14: MKS Agrykola Warszawa '09 0-2 (0-2) Legia Soccer Schools U14

Gole:

0-1 16 min. Jakub Przybylski (as. Aleksander Dworski)

0-2 27 min. Kordian Drygała (as. Aleksander Dworski)



Strzały (30-80'): Agrykola 18 (8) - LSS 7 (6)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Omar Sawo, Antoni Rybarczyk, Patryk Parol, Aleksander Dyrała, Wiktor Tikhomiroff, Aleksander Dworski, Iwo Mroczek, Mateusz Sutkowski, Kordian Drygała, Jakub Przybylski, Lena Korczyński, Filip Jedziniak, Michał Wawryniuk, Bartosz Harazim

Trener: Krzysztof Krakowski, II trener: Karol Niedziałek



Drużyna Legia Soccer Schools U14 grała w środę na boisku lidera (12 p. w 4 meczach) - Agrykoli, i jak można się było spodziewać, był to bardzo trudny pojedynek. Podopieczni trenera Wiesława Golonki, grający w nieco przemeblowanym przez "Zieloną szkołę" składzie, rzucili się w pierwszym kwadransie do ataku, jednak bez efektu bramkowego. Po atakach rywali, w kolejnych minutach kilkakrotnie "odgryzła się" Legia. Po akcjach wypracowanych przez Aleksa Dworskiego gole zdobyli Kuba Przybylski i Kordian Drygała. Po kilku zmianach w składzie gospodarze znowu zwietrzyli szansę, ale wynik 0-2 utrzymał się do końca pierwszej odsłony. Po zmianie stron Agrykola przeważała mocno, wykonując szczególnie dużo rzutów rożnych, ale golkiper zespołu LSS spisywał się naprawdę bardzo dobrze, łapiąc i odbijając kilka groźnych uderzeń, w tym dwukrotnie na poprzeczkę, a raz na słupek. Po 65. minucie rezon odzyskali w końcu podopieczni trenera Krakowskiego, którzy parokrotnie zaniepokoili golkipera Agrykoli. Raz jednak nie wykorzystali okazji sam na sam, a w 75. minucie trafili w słupek. Od tego momentu do szturmu przystąpili jednak zawodnicy MKS, którzy stworzyli sobie 3 kolejne doskonałe sytuacje. Bramka LSS była jednak jak zaczarowana (nie jest chyba jednak przypadkiem, że do tej pory gracze z Łazienkowskiej stracili tylko 1 gola od początku rundy) i mecz zakończył się wynikiem 0-2 dla legionistów. LSS ma po 4 meczach 10 punktów i ma mecz mniej od Agrykoli, która zgromadziła do tej pory 12 pkt. Oba zespoły prowadzą w stawce 6 drużyn.





Liga orlików U11: SEMP Ursynów '12 - Legia Warszawa U11



Strzały (celne): SEMP 14 (7) - Legia 42 (29).



Mecz z SEMPem rozegrany został ostatecznie przy Łazienkowskiej. Legioniści, któych wspierał też jeden kolega z rocznika 2013, zaczęli bardzo dobrze, jednak potem goście pokazali, że potrafią się skutecznie odgryźć. Po nieco wolniejszej 3 kwarcie, w ostatniej części gry podopieczni Michała Koniecznego zdecydowanie podkręcili tempo i wysokim pressingiem zepchnęli nominalnych gospodarzy meczu do obrony, tworząc sobie sporo ciekawych sytuacji.



Legia: Seweryn Orzechowski, Nico Martino, Ignacy Silski, Antoni Czuchnowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, Aleksander Kurowski, Aleksander Obidziński, Adam Rymszo [2013]

Trener: Michał Konieczny, II trener: Cezary Żarczyński