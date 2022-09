Kibicowski turniej z okazji X-lecia Mareckich Fanatyków

W ostatni weekend Mareccy Fanatycy zorganizowali turniej kibicowski z okazji X-lecia swojej grupy. Na boisku najlepsi okazali się legioniści z Sochaczewa, którzy w finale pokonali gospodarzy. Miejsce trzecie zajął legijny Kwidzyn. Ponadto udział w turnieju wzięli: Ursus, Jelonki, Ząbki, Zielonka, Targówek, Fanaticoss'03 oraz SKLW. "Po ceremonii rozdania pucharów i dyplomów oraz zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwaną część tego dnia. Wspólna integracja - bo o niej oczywiście mowa, w towarzystwie głośnych śpiewów oraz palonej pirotechniki trwała do późnych godzin nocnych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim ekipom za to, że byliście tego dnia z nami!" - podsumowują organizatorzy, Mareccy Fanatycy.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.