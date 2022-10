Na stadionach: Słowa są zbędne, gdy barwy są piękne

Za nami bardzo ciekawy tydzień na polskich stadionach. W ekstraklasie oczywiście największym zainteresowaniem cieszył się mecz Lecha z Legią - to na nim była najwyższa frekwencja (35 tys.), najliczniejsza grupa przyjezdnych (1900) oraz oprawy z użyciem pirotechniki po obu stronach. Nie mniej działo się przy pełnych trybunach w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmowała Lechię.



Gdańszczanie pojechali na wyjazd w ponad 1100 osób, ze skromną oprawą. Portowcy również przygotowali choreografię z użyciem pirotechniki. Fani Rakowa rzadko bawią się w oprawy, a podczas wyjazdu na Widzew postanowili pokazać prostą prezentację. Przez większość meczu ubliżali gospodarzom, prezentując również hasło, jakoby pozbyli się ze swojego miasta fanklubu RTS-u.



Ciekawie było również na meczu Motoru z Siarką, gdzie pojawiła się liczna delegacja przyjezdnych z oprawą. Choreo przygotował też ŁKS na meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Blisko 8 tysięcy fanów zgromadziły derby Rzeszowa, na których więcej na trybunach pokazała Stal - gospodarz spotkania, próbując udowodnić swoją wyższość nad lokalnym rywalem. Sporo pozasportowych atrakcji miało miejsce na meczu Moto-Jelcza Oława z Górnikiem Wałbrzych, który został przerwany po "wjeździe" na murawę i dopiero interwencja policji spowodowała, że mecz został wznowiony.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Legia Warszawa (1899)

Ponad 35 tys. kibiców na trybunach w Poznaniu. Lechici z oprawą - transparentem "Lech Poznań Fanatics", chorągiewkami w barwach tworzącymi brytyjkę i stroboskopami. Fani Legii przyjechali dwoma pociągami specjalnymi, w 1899 osób z 15 flagami. Zaprezentowali malowaną sektorówkę "Ultras Legia Warszawa" wraz ze sporą liczbą stroboskopów. Później jeszcze odpalone zostały fajerwerki. W sektorze gości powiewały flagi na kijach. W drugiej połowie poznaniacy rzucali butelkami w bramkarza Legii, co zapewne nie pozostanie bez konsekwencji.



Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (1122)

Lechiści do Szczecina przyjechali specjalem i autokarami w komplecie, tj. 1122 osoby. Zaprezentowali niewielką malowaną sektorówkę, chorągiewki w barwach i piro. Pogoń rozwinęła sektorówkę "1948" oraz spory malowany transparent "To my jesteśmy Dumą Pomorza", a całość uzupełniły stroboskopy, a następnie racowisko.



Widzew Łódź - Raków Częstochowa (907)

Raków wypełnił sektor gości w Łodzi, gdzie zaprezentował chorągiewki w barwach w asyście piro. Ponadto wywiesili transparent skierowany do RTS-u - "W Częstochowie wygraliśmy wasz koniec, dziś flagę wam wywieszają obce dłonie".



Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin (200)

Fani Zagłębia przyjechali do Zabrza w 200 osób, w tym delegacje Polonii Bytom i Odry Opole. Przyjezdni wywiesili 6 flag. Zabrzanie wywiesili transparent poświęcony prezesowi GKS-u Katowice, Markowi Szczerbowskiemu - "SzczerbOFFski". Na trybunach 11 tys. widzów.



Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (115)

Koroniarze na wyjazd do Białegostoku przyjechali w 115 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (7). Gospodarze zaprezentowali nową sektorówkę - największą w ich historii (69 metrów długości) "Ultra". Całość uzupełnił transparent "Ultra Jagiellonia Białystok".



Miedź Legnica - Stal Mielec (28)

Skromna delegacja Stali pojawiła się w Legnicy, bez flag. Zainteresowanie spotkaniem nie należało do najwyższych - tylko 3,7 tys. fanów na stadionie.



Śląsk Wrocław - Warta Poznań (32)

Na poniedziałkowym meczu bardzo skromna frekwencja, na poziomie 5,1 tys. widzów. Przyjezdnych 32, z dwiema flagami.



Wisła Płock - Piast Gliwice (-)

Kolejne spotkanie w Płocku bez przyjezdnych, a miejscowi w młynie z bardzo skromnym oflagowaniem.



Radomiak Radom - Cracovia (-)

Skromna frekwencja na stadionie w Radomiu - tylko 2,6 tys. kibiców i mniejszy niż zwykle młyn RKS-u. Przyjezdnych brak, z powodu braku sektora.



Niższe ligi:



Stal Rzeszów - Resovia (1000)

Gospodarze z bardzo licznym młynem, wspierani m.in. przez Karpaty (58) i Stalówkę. Zaprezentowali dwie oprawy. Pierwsza z nich to hasło "Jedyni chuligani tego miasta. Nasza siła ciągle wzrasta", sektorówka z logo Hooligana i herbem Stali + race. Kolejna skierowana do przyjezdnych - "Koalicja leszczy czeka wciąż na farta. Jesteście w opresji, nic nie znaczy wasza banda". Resovia odpaliła piro i zaprezentowała sektorówkę w kształcie koszulki oraz flagi na kijach. Na trybunach ponad 7,6 tys. widzów.



ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec (370)

Łodzianie zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Słowa są zbędne, gdy barwy są tak piękne!", sektorówki w barwach, flagowiska i piro. Sosnowiczanie obecni w 370 osób, w tym Legia (150) i Olimpia (15).



Motor Lublin - Siarka Tarnobrzeg (360)

Siarka na wyjeździe do Lublina (jechała specjalem) wspierana przez JKS Jarosław (113) i Wisłę Sandomierz (2). Przyjezdni zaprezentowali podświetlaną piro folię "Tarnobrzeska Eskapada".



Ruch Chorzów - Sandecja Nowy Sącz (329)

Sączersi w Chorzowie stawili się w 200 osób, dodatkowo wspierani przez GKS Tychy (55), Cracovię (25), Czarnych Jasło (25), Istrę Pula (14) i Stal Mielec (10).



Gryf Słupsk - Pogoń Lębork (230)

Gospodarzy w młynie ok. 300, w tym Chojniczanka oraz Lechia. Pogoń przyjechała wraz z Zawiszą w 230 osób. Przy okazji tego meczu obie przyjezdne ekipy przybiły zgodę (dotychczas łączył je układ).



Chojniczanka Chojnice - Wisła Kraków (150)

Lechia Zielona Góra - Polonia Bytom (150)

Hutnik Kraków - Motor Lublin (120)



Ravia Rawicz - Ostrovia Ostrów (104)

Ostrovia na tym wyjeździe wspierana przez Górnika Konin (34) i Falubaz (18).



Polonia Warszawa - GKS Jastrzębie (81)

Polonia Warszawa - KKS Kalisz (69)

Znicz Pruszków - Stomil Olsztyn (67)

Stal Gorzyce - Stal Stalowa Wola (30)





Wyjazd tygodnia: 1899 fanów Legii Warszawa w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Pogoni na meczu z Lechią oraz Legii w Poznaniu



