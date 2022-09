Pięć medali na MP młodzików

W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w strzelectwie sportowym, podczas których dwa złote medale - w konkurencji Trap 75 oraz Skeet 75 wywalczył zawodnik Legii, Stanisław Molewski . Legioniści wywalczyli łącznie pięć medali, co dało naszemu klubowi drugie miejsce w klasyfikacji. Srebrny medal w pistolecie szybkostrzelnym 2x30 strzałów zdobył Bartłomiej Bieniek . Brąz z karabinie pneumatycznym 40 strzałów zapewniła sobie Arina Starevich oraz Liliana Koper (w konkurencji pistolet sportowy 30+30).

