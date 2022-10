Bezpośrednią transmisję z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa przeprowadzą stacje TVP 2, TVP Sport i Canal+ Sport. Początek o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LECH - LEGIA FORTUNA:

Gocław - 3 minuty temu, *.net.pl Smutna rzeczywistość, że od lat nie było uczucia, że jak Legia jedzie na pyrlandie to wiadomo, że dostanie w dupe.

No cóż, jaki pan taki kram odpowiedz

WdW - 34 minuty temu, *.com.pl heh pisałem dwa dni temu ze dzban zagra na dwóch defesywnych Slisza i Augustyniaka ,Slisz musi grać w każdym meczu bo miodek chce go opchnąć a Runjanic jest za cienki żeby sie preziowi przeciwstawić odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 38 minut temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Tobiasz

Rose ... Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Mladenović

Augustyniak ... Slisz

Wszołek ... Carlitos ... Muci

Kramer odpowiedz

POWTòrzcie!wyNik!Młodych! - 1 godzinę temu, *.co.uk III liga: Legia II Warszawa 4-1 Warta Sieradz odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Skład ok, gdyby nie lebiega Slisz... Znów gramy w 10.. cięzko.. odpowiedz

