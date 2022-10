Komentarze (42)

Tytus - 22 minuty temu, *.centertel.pl Nie wiem czy można mieć uzasadnione pretensje do trenera za taką mało ambitną grę od początku meczu.Sam się nad tym zastanawiam.Być może realnie ocenił maktualne możliwosci Legii i stwierdził,że prowadzenie otwartej gry z Lechem,który jest na fali prawdopodobnie skończy się źle.Nie chciał podejmować takiego ryzyka.Dlatego wybrał antyfutbol.Chyba trudno się dziwić odpowiedz

Adi - 41 minut temu, *.orange.pl Ciekawe czy ukażą amice? odpowiedz

LewLegia - 46 minut temu, *.net.pl ZERO strzałów celnych !!!

Dzięki kudlaty, dzięki trenerze, dzięki za następne zj....ne lata dla Naszej Legii odpowiedz

artic - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Pyraki specjalnie rzucali te butelki bo grali w 11 i mysleli ze Lasyk przedluzy ten mecz w nieskoczonosc! Powinni im przyje..konkretna kare.

odpowiedz

Literat - 50 minut temu, *.net.pl Dzisiaj Legia nie przegrała

Bo amica dupy dała. odpowiedz

Atmosferić - 50 minut temu, *.orange.pl Zwolnić tego trenerzyne w drodze powrotnej. Antyfutbol totalny. odpowiedz

axlrose - 7 minut temu, *.tpnet.pl @Atmosferić: Ja tam się cieszę, ale ja kibicuję Legii. A ty, Kolego? odpowiedz

Atmosferić - 56 minut temu, *.orange.pl To ma być klasyk, hit ligi ? hahahahaha derby koziej wólki mają wyższy poziom. Coza badziew. Jeszcze 8 dolicza jakby po 90 minutach oczy nie krwawiły :-) odpowiedz

wtf - 56 minut temu, *.chello.pl To że Jędrzejczyk jest debilem,to wiadomo od dawna,ale na litość boską,jaką dyscyplinę sportu trenują ci "atleci"?Obejrzałem w życiu tysiące spotkań i jestem pewien,to na pewno nie jest piłka nożna!Co do trenera?,zero składnych akcji,zero celnych strzałów,napastnik bez podań i strzałów na bramkę!No wypisz wymaluj kandydat na kolejnego selekcjonera reprezentacji Polski! odpowiedz

Sebol - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Gra słaba ale liczba kartek, doliczonych minut przesądzona. Arbiter postacią meczu. A zachowanie trybun pisania.... Żenada i zenula odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia zmęczona po reprezentacjach :-P Ten trener jest tak beznadziejny że to szkoda słów - gra jest gówniana totalnie. Nawet takie dno jak wronkowiec nas ciśnie. WSTYD. odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mecz słaby ale sędzia też nieprzypadkowy został na te mecz wybrany odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jedzą czerwona odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeszcze po meczu trener Miesiąca niech im da 5 dni wolnego bo są strasznie zjeb.......po zołtycha kartkach w obronie , a zwłaszcza Augustyniak potęga zmęczenia jemu 7 dni wolnego odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl co oni w ogóle trenują na treningach jak tu żadne podanie nie dochodzi do adresata,przecież to jest jakaś masakra,idę spać,pierdo.e odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Za jakie kur......pieniądze ta banda oszołomow biega po murawie , niech ten szkoleniowiec Miesiąca spojrzy w lustro przemyśli po co ja tu kur....przyszedłem ? odpowiedz

Cudny Zenon - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Geniusz Bałkanów za dużo gada i macha rękoma! Powinien raczej skupić się na operowaniu kończynami dolnymi. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zwykła kopanina więcej się faulują i leżą na boisku niż grają odpowiedz

Anty Kosta - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jaki kapitan taka gra dzisiaj. odpowiedz

Atmosferović - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tobiasz jedyny w formie. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Taki hit że najwięcej emocji było w trakcie schodzenia na przerwę do tunelu. odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kolega po szalu: jaka liga taki hit.

ps. Kolejny nowiutki stadion dzisiaj oddaja do ligi . I co z tego? Nic. stadiony super, drużyny, kluby żal patrzeć.

Czego wymagać ryba psuje się od głowy, trener kadry z szemraną przeszłością nie przeszkadza prezesowi itd. itp. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Baku niewidoczny, Carlitos nieobecny, Muci??? odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl ZERO, tyle celnych strzałów do przerwy.

Można ? Można !

Wygrać mecz nie trafiając w bramkę, raczej trudno, ale mieć farta i czekać do końca meczu, że przeciwnik nic nie strzeli można ? Można !

Pytanie tylko czy to piłka nożna?

Czy padaka podwórkowa?













odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Niezależnie od końcowego wyniku to mecz po obu stronach wygląda jak zjazd jakichś amatorów lub oldboyów:/ jaka liga taki hit... odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miodowy na boisko; łatać własne dziury kadrowe i głupoty właścicielskie! odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zero strzałów celnych na bramkę Lecha.... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl 4 minuta prosta strata Slisza.

7 minuta Nawrocki już odwalił babola. Tobiasz nas uratował. Amaral nie wykorzystał sam na sam.

16 minuta spóźniony Jędrzejczyk dostaje żółtą kartkę.

26 minuta żółta kartka dla Wszołka.

32 minuta strata Johanssona na 20 metrze. Dobrze, że Isak uderzył w Tobiasza.

36 minuta idiota Mladenovic uderza w twarz gościa z amiki i dostaje słusznie żółtą kartkę.

37 minuta Skóraś uderza z głowy, spóźniony Johansson.

42 minuta Muci z 10 metrów uderza i 10 metrów nad bramką.

44 minuta Jędrzejczyk zbyt lekko zagrywa do Tobiasza. Mogło to się źle skończyć.

Baku niewidoczny. Tobiasz utrzymał nas w grze.

2 rzuty rożny i zero celnych strzałów to tyle po pierwszej połowie. Lipa.

odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Darek: Mladen uderza w twarz? Zmień okulary, albo przestań chlać w czasie meczu! odpowiedz

Rudzielec - 1 godzinę temu, *.net.pl @Po(L)ubiony: odepchnał go debilnie i łapa poszła w okolicy ryja kuchenkorza .

Co się czepiasz ? odpowiedz

Lisek - 2 godziny temu, *.chello.pl gdzie obejze mecz na necie odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Obsrana ta Legia. Klątwa trenera. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Znowu te stroje Śląska Wrocław eh :// odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl Smutna rzeczywistość, że od lat nie było uczucia, że jak Legia jedzie na pyrlandie to wiadomo, że dostanie w dupe.

No cóż, jaki pan taki kram odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl heh pisałem dwa dni temu ze dzban zagra na dwóch defesywnych Slisza i Augustyniaka ,Slisz musi grać w każdym meczu bo miodek chce go opchnąć a Runjanic jest za cienki żeby sie preziowi przeciwstawić odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Tobiasz

Rose ... Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Mladenović

Augustyniak ... Slisz

Wszołek ... Carlitos ... Muci

Kramer odpowiedz

POWTòrzcie!wyNik!Młodych! - 3 godziny temu, *.co.uk III liga: Legia II Warszawa 4-1 Warta Sieradz odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.netfala.pl Skład ok, gdyby nie lebiega Slisz... Znów gramy w 10.. cięzko.. odpowiedz

