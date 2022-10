Konferencja pomeczowa

Runjaić: Popsuliśmy Lechowi to święto

Sobota, 1 października 2022 r. 20:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Mówiłem, że będzie to dla nas wielki test, trudny mecz, i tak było. To aktualny mistrz Polski, silny zespół, który ma dużo indywidualnej jakości. Grają ze sobą przez ok. 2 lata.







Lech dobrze funkcjonuje jako drużyna, są dobrze zorganizowani. Od początku meczu grali twardo, było wiele pojedynków. Jestem zadowolony z tego punktu. Już w pierwszej połowie mieliśmy 3 żółte kartki plus jedna dla trenera, Lech miał 0. To dla mnie dziwne, ale nie będę oceniał pracy sędziów, nie jestem ekspertem. W drugiej połowie dostaliśmy kolejne kartki i nie było nam łatwo grać. Potem doszła czerwona kartka. Byłem blisko tej sytuacji i dla mnie nie był to faul na żółtą kartkę. Potem mądrze się broniliśmy, w jednej sytuacji mieliśmy dużo szczęścia, ale zasłużyliśmy na ten punkt.



Wiem, że wielu kibiców Lecha przyszło dziś na stadion zobaczyć zwycięstwo nad Legią, ale to się nie udało. Jestem dumny z tego, w jaki sposób graliśmy jako drużyna, że pokazaliśmy charakter na boisku. Nasi fani świetnie nas wspierali - bardzo dziękuję. Lech z pewnością oczekiwał dziś wygranej, ale popsuliśmy im to święto.