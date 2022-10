Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Legioniści nie stworzyli sobie żadnej dogodnej sytuacji do zdobycia gola. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji sobotniego spotkania: Skrót meczu

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kiedy w końcu nasz trener odkryje ze Rose to duzo lepszy wybor niz Jedza?

Tak samo Charatin przeciez gosciu jest najbardziej opanowany ze wszystkich naszych śp. Jasne popelnia nledy ale czy Augustyniak i Slisz tego nie robia?

I w ogole o co chodzi z tym Rosolkiem?

Przeciez koles jest spalony nawet niech strzeli z 10 bramek w sezonie i tak nie pojdxie do lepszego klubu wtstarczy popatrzec na jego ruchy... jest bardziej drewniany niz Pekhart. Na skrzydle Kastrati napewno nie byl gorszy od niego.

odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Lasyk to kryminał. Faule na naszych zawodnikach były dla niego niewidoczne. Wykartkowal nas. Mógł doliczyć piętnaście minut bo osiem to za mało. odpowiedz

Greg - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @M3:

Bo nasi nie grali tylko faulowali i wybijali piłki....ten remis to mega fart i zasługa bramkarza..a mecz przedłużony bo były przerwy naprawdę obiektywizmu zycze. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.