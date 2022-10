Carlitos: To dla nas cenny punkt

- Oczekiwaliśmy takiego spotkania. Zmierzyły się ze sobą dwa bardzo dobre kluby. Czasami te oczekiwania przerastają rzeczywistość - powiedział po meczu z Lechem Poznań Carlitos . - Przez około 20 minut graliśmy w osłabieniu, a Lech i tak nie zdołał wygrać. To dla nas cenny punkt, szczególnie że graliśmy na wyjeździe. Zobaczyliśmy wiele żółtych kartek, a Lech tylko jedną. Czasem się tak zdarza, taki jest futbol, ale jestem z tego powodu nieco smutny. Po czerwonej kartce musieliśmy się bardziej bronić, bo przecież graliśmy w osłabieniu. Murawa była bardzo zła, nie mogliśmy grać dobrze w piłkę. Ostatecznie wracamy do domu z 1 punktem, który jest dla nas bardzo ważny - dodał napastnik.

Coachbiedronka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W następnym sezonie trzeba dalej kadrę przebudować,należy zacząć od obrony,ciekawy jestem Kramera,rzuca się w oczy lewa strona obrony i brak przede wszystkim drugiego napastnika.

W przyszłości powinni odejść

1.Miszta

2.Skibicki

3.Jedrzejczyk

4.Mladenovic

5.Kastrati po wypożyczeniu

6.Abu Joel Hanna po wypożyczeniu

7.Ribeiro

8.Slisz

Potrzebujemy 2 lewych obrońców,stopera,drugiego prawego,defensywnego pomocnika silnego fizycznie jak Augustyniak i napastnika. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Coachbiedronka: Znając życie,to akurat tych zawodników mioduski zostawi,a sprzeda tych odrobinę lepszych.Na serio ktoś jeszcze uważa,że z mioduskim za sterami cokolwiek,kiedykolwiek zbudujemy???.Chyba coś Wam dosypują do tego "piwa" co go na Legii sprzedają..... odpowiedz

