Losowanie el. ME 2024

Czwartek, 6 października 2022 r. 09:30 Redakcja, źródło: 90minut.pl

W niedzielę, 9 października o godzinie 12 odbędzie się losowanie grup eliminacji mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech. Polska zajęła 11. miejsce w rankingu końcowym i w losowaniu będzie rozstawiona w pierwszym koszyku.



W eliminacjach zagrają 53 reprezentacje, które zostaną rozlosowane do dziesięciu grup - siedmiu pięciozespołowych (A-G) i trzech z sześcioma drużynami (H-J). Niemcy, gospodarz turnieju finałowego, są zwolnione z udziału w eliminacjach. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do turnieju finałowego, pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże dla najlepszych drużyn Ligi Narodów.



Uczestnicy turnieju finałowego Ligi Narodów (Chorwacja, Hiszpania, Holandia, Włochy) zostaną wylosowani do pierwszych grup pięciozespołowych (A-D), aby w terminie turnieju finałowego (14-18 czerwca) nie rozgrywać meczów eliminacyjnych. Z przyczyn politycznych w jednej grupie nie mogą zagrać ze sobą: Armenia - Azerbejdżan, Białoruś - Ukraina, Bośnia i Hercegowina - Kosowo, Gibraltar - Hiszpania oraz Kosowo - Serbia. W każdej grupie mogą być wylosowane maksymalnie dwie drużyny sklasyfikowane jako kraje "zimowe", aby zminimalizować mecze w trudnych warunkach pogodowych - Białoruś, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Wyspy Owcze.



W celu zminimalizowania dalekich wyjazdów, kraje położone na obrzeżach UEFA, mogą zostać wylosowane w grupie tylko z jednym "odległym" rywalem:

a) Kazachstan - Andora, Anglia, Francja, Gibraltar, Hiszpania, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Malta, Portugalia, Szkocja, Walia, Wyspy Owcze

b) Azerbejdżan - Gibraltar, Islandia, Portugalia

c) Islandia - Armenia, Azerbejdżan, Cypr, Gruzja, Izrael, Kazachstan



Podział na koszyki eME 2024:



Koszyk 1

1-4. Holandia

1-4. Chorwacja

1-4. Hiszpania

1-4. Włochy

5. Dania

6. Portugalia

7. Belgia

8. Węgry

9. Szwajcaria

10. Niemcy

11. Polska



Koszyk 2

12. Francja

13. Austria

14. Czechy

15. Anglia

16. Walia

17. Izrael

18. Bośnia i Hercegowina

19. Serbia

20. Szkocja

21. Finlandia



Koszyk 3

22. Ukraina

23. Islandia

24. Norwegia

25. Słowenia

26. Irlandia

27. Albania

28. Czarnogóra

29. Rumunia

30. Szwecja

31. Armenia

32. Rosja*



Koszyk 4

33. Gruzja

34. Grecja

35. Turcja

36. Kazachstan

37. Luksemburg

38. Azerbejdżan

39. Kosowo

40. Bułgaria

41. Wyspy Owcze

42. Macedonia Północna



Koszyk 5

43. Słowacja

44. Irlandia Północna

45. Cypr

46. Białoruś

47. Litwa

48. Gibraltar

49. Estonia

50. Łotwa

51. Mołdawia

52. Malta



Koszyk 6

53. Andora

54. San Marino

55. Liechtenstein



* zespół wykluczony z rozgrywek



Terminarz

Kolejka 1 - 23-25 marca 2023

Kolejka 2 - 26-28 marca 2023

Kolejka 3 - 16-17 czerwca 2023

Kolejka 4 - 19-20 czerwca 2023

Kolejka 5 - 7-9 września 2023

Kolejka 6 - 10-12 września 2023

Kolejka 7 - 12-14 października 2023

Kolejka 8 - 15-17 października 2023

Kolejka 9 - 16-18 listopada 2023

Kolejka 10 - 19-21 listopada 2023



Losowanie ME - grudzień 2023 (Hamburg)

Baraże - półfinały - 21 marca 2024

Baraże - finały - 26 marca 2024

Turniej finałowy - 14 czerwca - 14 lipca 2024 (Niemcy)