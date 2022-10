el. ME 2024: Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia rywalami Polski

Rozlosowano grupy eliminacyjne Mistrzostw Europy 2024, które rozegrane zostaną w Niemczech. Polska trafiła do grupy E, a jej rywalami będą: Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. Grupa E Polska Czechy Albania Wyspy Owcze Mołdawia Grupa A Hiszpania Szkocja Norwegia Gruzja Cypr Grupa B Holandia Francja Irlandia Grecja Gibraltar Grupa C Włochy Anglia Ukraina Macedonia Północna Malta Grupa D Chorwacja Walia Armenia Turcja Łotwa Grupa F Belgia Austria Szwecja Azerbejdżan Estonia Grupa G Węgry Serbia Czarnogóra Bułgaria Litwa Grupa H Dania Finlandia Słowenia Kazachstan Irlandia Północna San Marino Grupa I Szwajcaria Izrael Rumunia Kosowo Białoruś Andora Grupa J Portugalia Bośnia i Hercegowina Islandia Luksemburg Słowacja Liechtenstein Terminarz Kolejka 1 - 23-25 marca 2023 Kolejka 2 - 26-28 marca 2023 Kolejka 3 - 16-17 czerwca 2023 Kolejka 4 - 19-20 czerwca 2023 Kolejka 5 - 7-9 września 2023 Kolejka 6 - 10-12 września 2023 Kolejka 7 - 12-14 października 2023 Kolejka 8 - 15-17 października 2023 Kolejka 9 - 16-18 listopada 2023 Kolejka 10 - 19-21 listopada 2023

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 15 minut temu, *.19.184 Nie był bym takim optymistą, jak dla mnie oprócz San Marino, wyrównana grupa średniaków, z Czechami zawsze mieliśmy pod górkę, a z Albanią i Mołdawią, łatwo na pewno nie będzie. Nie wiem skąd te zachwyty. odpowiedz

Rafał - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ostrożnie z tym optymizmem. Nie zapominajmy , że rywale mają w zanadrzu Michniewicza :) odpowiedz

StaryPojeb - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Grupa śmierci! Nie mamy szans. Byleby nie skończyli na ostatnim miejscu. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Słaba grupa, żadnej dobrej drużyny, kroją się mecze nudy ( przesuwanie) . Szkoda ! odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.90 No - nie możliwe. Taką grupę trafić - pięć zespołów - brak konkurentów z ... piłkarskich potęg . Grupa marzeń !!! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.11.93 w ME powinno grać 16 drużyn. odpowiedz

Anty Kosta - 3 godziny temu, *.plus.pl Trudno to nazwać losowaniem tyle obostrzeń politycznych i pogodowych itd. kiedyś losowali drużynę i później grupę dla niej a dziś poszli po najprostszej linii oporu, aby tylko się odbyło i już większych emocji to tu nie było. odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ogólnie poza jedną czy dwoma grupami wszystkie grupy są słabe. odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jak zwykle ostatnio - grupa śmierci. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl @jim: cytując Probierza to raczej pocałunek śmierci bo nie umiemy grać co 3 dni i jakiś remis może się trafić np w Albanii czy Mołdawii,ale jak 2 drużyny wchodzą a 3 miejsce baraż to tylko głupi nie awansuje. Przestrzegając przed hurraoptymizmem napiszę tylko, że Beenhaker też miał Czechy Słowację Słowenię San Marino i Irlandię Płn a ...nie dotrwał do końca eliminacji mundialu chyba wtedy. odpowiedz

E - 3 godziny temu, *.comunitel.net Trudno będzie nie wyjść z pierwszego miejsca ;) odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.orange.pl @E: dokładnie trzeba będzie się mocno postarać żeby nie wyjść z grupy odpowiedz

Antyczesio - 3 godziny temu, *.plus.pl Bez dzwonienia się nie obejdzie ;) odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.koba.pl Najnudzniejsza grupa ze wszystkich , awans formalnoscia.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.