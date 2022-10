Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 1 października 2022 r. 19:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi po zaciętym meczu przegrali 1-2 ze Śląskiem Wrocław i utracili fotel lidera. Zespół U16 zremisował 1-1 na wyjeździe z Escolą Varsovia '07, zaś gracze o rok młodsi zremisowali 1-1 z Polonią w CLJ U-15, ale pozostają liderem z 4-punktową przewagą. Zespół U14 pokonał 5-0 Mazura Radzymin i ma 8 pkt. przewagi nad drugą Wisłą Płock. Gracze zespołu U13 zaprezentowali się z dobrej strony na sparingach w Pradze ze Slavią i Football Talent Academy.



CLJ U19: Legia Warszawa 1-2 Śląsk Wrocław 04/5

Gole:

1-0 20 min. Jakub Okusami (as. Patryk Bek)

1-1 30 min. Jakub Jezierski

1-2 37 min. Igor Posacki



Strzały (celne): Legia 15 (8) - Śląsk 15 (11)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] - Patryk Bek, Rafał Boczoń Ż (61' Bartosz Płocki Ż), Jakub Okusami, Maciej Bochniak - Sebastian Kieraś (6' Kacper Knera), Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski (74' Maddox Sobociński) - Wiktor Puciłowski Ż (46' Dawid Niedźwiedzki), Maksymilian Stangret, Dawid Kiedrowicz. Rezerwa: Franciszek Chojak, Patryk Romanowski, Szymon Siodłowski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U16: Escola Varsovia 07 1-1 (0-0) Legia U16

Gole:

0-1 min. Szymon Chojecki (as. Alex Cetnar)

1-1 min. Mateusz Różański



Legia: Antoni Błocki [08] - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Szymon Chojecki, Radosław Czerwiec (CZ - 40') - Aleksander Iwańczyk (58' Franciszek Pollok), Jan Leszczyński (68' Max Pawłowski), Pascal Mozie [08] (80' Adrian Gilant) - Jakub Zbróg, Dawid Nos, Alex Cetnar

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: Legia U15 08 1-1 (0-1) MKS Polonia Warszawa 08

Gole:

0-1 2 min. Maksymilian Opaciński

1-1 63 min. Jakub Oremczuk (głową, as. Juliusz Rafalski)



Strzały (celne): Legia 9 (5) - Polonia 8(5)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (41' Marcel Kiełbasiński), Jan Musiałek (72' Mikołaj Jasiński) - Mateusz Lauryn, Antoni Sobolewski (41' Bartosz Lesiuk Ż), Jakub Sito Ż (58' Kacper Morawiec) - Juliusz Rafalski, Maksymilian Sterniczuk, Tomasz Babiloński (58' Jakub Oremczuk)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia U14 5-0 (1-0) Mazur Radzymin 09

Gole:

1-0 11 min. Fabian Mazur (as. Piotr Bartnicki)

2-0 48 min. Wojciech Paczosa (as. Kazimierz Szydło)

3-0 53 min. Piotr Bartnicki (as. Mateusz Strzelecki)

4-0 57 min. Fabian Mazur (as. Piotr Bartnicki)

5-0 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)



Strzały (celne) [20-80']: Legia 34 (18) - Mazur 1 (1)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Aleksander Marciniak, Jakub Juszczak, Szymon Piasta, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki, Fabian Mazur, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Wojciech Paczosa, Piotr Kaniewski, Ksawery Kopeć

Trener: Jakun Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Slavia Praga '10 - Legia U13

Football Talent Academy (Doubek) '10 - Legia U13



Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Olivier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Dawid Rodak, Igor Brzeziński, Igor Lechecki, Jan Szybicki, gracz testowany, Krzysztof Krzemiński, Antoni Błoński, Franciszek Stępniewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Udane występy notują legioniści z rocznika 2010 w Pradze. W pojedynku ze Slavią podyktowali bardzo wysokie tempo gry, nie rezygnując przy tym z indywidualnych pojedynków. Mecz bez dwóch zdań mógł się podobać, a w niedzielę odbędzie się rewanż. Równie dobrze legioniści rozpoczęli spotkanie z FTA, które ma opinię 3. siły w Czechach", a jego gracze stanowią trzon kadry regionu środkowoczeskiego, obok zawodników FK Mlada Boleslav i Marili Pribram. Podopieczni Jakuba Zapaśnika zupełnie zdominowali grę w pierwszej połowie i to może spowodowało, że na drugą odsłonę wyszli nieco zdekoncentrowani. Gospodarze zaś pokazywali momentami, że nie brak im umiejętności. Mimo wszystko Legia wciąż utrzymywała przewagę. W niedzielę trzeci z zaplanowanych meczów - ponownie ze Slavią Praga.



II liga warszawska: MKS II Piaseczno 10 - Legia LSS U13



Po udanym meczu z Wilanowem tym razem graczom Legia Soccer Schools przyszło się mierzyć ze znacznie mocniejszym przeciwnikiem. Gospodarze potwierdzili, że mają niemało do powiedzenia piłkarsko. Legioniści zaś mieli w sobotę spore problemy ze zrealizowaniem nakreślonych zadań indywidualnych i drużynowych.