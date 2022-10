Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 1 października 2022 r. 19:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi po zaciętym meczu przegrali 1-2 ze Śląskiem Wrocław i utracili fotel lidera. Legia U17 pokonała 2-0 Motor Lublin i to ósme zwycięstwo w 8 meczach. Zespół U16 zremisował 1-1 na wyjeździe z Escolą Varsovia '07, zaś gracze o rok młodsi zremisowali 1-1 z Polonią w CLJ U-15, ale pozostają liderem z 4-punktową przewagą. Zespół U14 pokonał 5-0 Mazura Radzymin i ma 8 pkt. przewagi nad drugą Wisłą Płock.



Zespół U15 LSS pokonał na wyjeździe 4-2 Stoczniowca Płock. Gracze zespołu U13 Akademii zaprezentowali się z dobrej strony na sparingach w Pradze ze Slavią i Football Talent Academy.



CLJ U19: Legia Warszawa 1-2 Śląsk Wrocław 04/5

Gole:

1-0 20 min. Jakub Okusami (as. Patryk Bek)

1-1 30 min. Jakub Jezierski

1-2 37 min. Igor Posacki



Strzały (celne): Legia 15 (8) - Śląsk 15 (11)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] - Patryk Bek, Rafał Boczoń Ż (61' Bartosz Płocki Ż), Jakub Okusami, Maciej Bochniak - Sebastian Kieraś (61' Kacper Knera), Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski (74' Maddox Sobociński) - Wiktor Puciłowski Ż (46' Dawid Niedźwiedzki), Maksymilian Stangret, Dawid Kiedrowicz. Rezerwa: Franciszek Chojak, Patryk Romanowski, Szymon Siodłowski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Motor Lublin '06 0-2 (0-1) Legia U17

Gole:

0-1 43 min. Jakub Żewłakow (as.Igor Skrobała)

0-2 65 min. Cyprian Pchełka (as. Tomasz Rojkowski)



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, DAwid Rudnicki, Kacper Potulski [07], Franciszek Saganowski (63' Viktor Karolak) - Fryderyk Misztal, Jakub Żewłakow (77' Oskar Melich), Jakub Adkonis [07] (63' Maciej Saletra) - Igor Skrobała (55' Cyprian Pchełka), Tomasz Rojkowski (77' Przemysław Mizera), Mateusz Szczepaniak [07](55' Igor Busz [07])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U17 idzie w CLJ od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym razem jednak nie było łatwo. Duża nieskuteczność przed przerwą wprowadzała nerwowość w poczynaniach, którą udalo się przełamać dopiero w 43', gdy Jakub Żewłakow strzałem przy długim słupku wyprowadził Legię na prowadzenie. Po przerwie, podobnie jak w I odsłonie, legionistom brakowało niekiedy konkretu (celniejszego podania kończącego, udanego pojedynku 1 na 1) w końcowej fazie akcji ofensywnych. Na 2-0 podwyższył jednak wprowadzony niedługo wcześniej. Na tym emocje się nie skończyły. W końcówce po faulu naszego pomocnika gospodarze uzyskali rzut karny - uderzenie obronił jednak golkiper Legii Wojciech Banasik! W tabeli Legia prowadzi z kompletem 24 "oczek", o 5 p. przed Wisła Kraków i Koroną Kielce.



Ekstraliga U16: Escola Varsovia 07 1-1 (0-0) Legia U16

Gole:

0-1 54 min. Szymon Chojecki (as. Alex Cetnar)

1-1 75 min. Mateusz Różański / Filip Orzechowski



Legia: Antoni Błocki [08] - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Szymon Chojecki Ż, Radosław Czerwiec (CZ - 37') - Aleksander Iwańczyk (76' Franciszek Pollok), Jan Leszczyński (76' Max Pawłowski), Pascal Mozie [08] (81' Adrian Gilant) - Jakub Zbróg, Dawid Nos, Alex Cetnar. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz [br], Bartosz Czarkowski [08],

Kuba Błażejczyk

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: Legia U15 08 1-1 (0-1) MKS Polonia Warszawa 08

Gole:

0-1 2 min. Maksymilian Opaciński

1-1 63 min. Jakub Oremczuk (głową, as. Juliusz Rafalski)



Strzały (celne): Legia 9 (5) - Polonia 8(5)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (41' Marcel Kiełbasiński), Jan Musiałek (72' Mikołaj Jasiński) - Mateusz Lauryn, Antoni Sobolewski (41' Bartosz Lesiuk Ż), Jakub Sito Ż (58' Kacper Morawiec) - Juliusz Rafalski, Maksymilian Sterniczuk, Tomasz Babiloński (58' Jakub Oremczuk)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: Stoczniowiec Płock 08 2-4 (2-1) Legia Soccer Schools U15

Gole dla LSS: Kacper Jasiński, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Kacper Krajewski



Legia: Dominik Sawczuk (41' Filip Bonk) - Jakub Rzępołuch (41' Adam Tołwiński), Patryk CVibirowski, Kosma Sekuła, Kacper Jasiński (41' Aleksy Skonecki) - Norbert Augustynia (65' Kacper Danis), Maciej Suwik, Aleksander Dworski [09] - Kacper Krajewski, Jakub Drzazga, Adam Kulicki

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Legioniści, mimo trudnej I połowy, zdołali rozstrzygnąć na swoją korzyść mecz z zespołem z Płocka występującym w zeszłym sezonie w Ekstralidze i utrzymali miejsce na podium tabeli, za Polonią II i Nadnarwianką.



Legia U14 5-0 (1-0) Mazur Radzymin 09

Gole:

1-0 11 min. Fabian Mazur (as. Piotr Bartnicki)

2-0 48 min. Wojciech Paczosa (as. Kazimierz Szydło)

3-0 53 min. Piotr Bartnicki (as. Mateusz Strzelecki)

4-0 57 min. Fabian Mazur (as. Piotr Bartnicki)

5-0 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)



Strzały (celne) [20-80']: Legia 34 (18) - Mazur 1 (1)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Aleksander Marciniak, Jakub Juszczak, Szymon Piasta, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki, Fabian Mazur, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Wojciech Paczosa, Piotr Kaniewski, Ksawery Kopeć

Trener: Jakun Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Slavia Praga '10 - Legia U13

Football Talent Academy (Doubek) '10 - Legia U13



Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Olivier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Dawid Rodak, Igor Brzeziński, Igor Lechecki, Jan Szybicki, gracz testowany, Krzysztof Krzemiński, Antoni Błoński, Franciszek Stępniewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Udane występy notują legioniści z rocznika 2010 w Pradze, którzy zmierzyli się z drużynami notowanymi tam - obok Sparty Praga - jako czołowe w tym roczniku. W pojedynku ze Slavią podyktowali bardzo wysokie tempo gry, nie rezygnując przy tym z indywidualnych pojedynków. Mecz bez dwóch zdań mógł się podobać, a w niedzielę odbędzie się rewanż. Równie dobrze legioniści rozpoczęli spotkanie z FTA, które ma opinię 3. siły w Czechach", a jego gracze stanowią trzon kadry regionu środkowoczeskiego, obok zawodników FK Mlada Boleslav i Marili Pribram. Podopieczni Jakuba Zapaśnika zupełnie zdominowali grę w pierwszej połowie i to może spowodowało, że na drugą odsłonę wyszli nieco zdekoncentrowani. Gospodarze zaś pokazywali momentami, że nie brak im umiejętności. Mimo wszystko Legia wciąż utrzymywała przewagę. W niedzielę odbył się trzeci z zaplanowanych meczów - ponownie ze Slavią Praga. Tym razem postawa legionistów była... jeszcze lepsza niz w sobotę.



II liga warszawska: MKS II Piaseczno 10 - Legia LSS U13



Po udanym meczu z Wilanowem tym razem graczom Legia Soccer Schools przyszło się mierzyć ze znacznie mocniejszym przeciwnikiem. Gospodarze potwierdzili, że mają niemało do powiedzenia piłkarsko. Legioniści mieli zaś w sobotę spore problemy ze zrealizowaniem nakreślonych zadań indywidualnych i drużynowych.



I liga warszawska: Drukarz Warszawa 11 - Legia U12 ('11)



Strzały (celne): Drukarz 12 (10) - Legia 16 (9)



Legia: Antoni Pawłowski, Szymon Komorowski - Stanisław Głębowski, Nicodeme Chodkowski, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło, Stanisław Sałek, Bartosz Gawryś, Filip Wancerz (Kpt), Fryderyk Paprocki, Tomasz Stefański, Aleksander Dąbrowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Bardzo ciekawe, stojące na wysokim poziomie spotkanie obejrzeli widzowie na kamionkowskim "Wembley". Zaczęło się od szturmu gospodarzy, którzy oddali siedem grożnyhc uderzeń i z początku nie dawali gościom poważniej zaatakowsać. Potem

jednak do głosu doszła Legia. Zaczeło się od grożnych kontr, potem zaś gracze z Łazienkowskiej nieźle prowadzonego ataku pozycyjnego. Mimo że spotkanie nie obfitowało w bramki. Po przerwie Legia była w natarciu i podkreśliła swoją przewagę udanymi akcjami. PIłkarze KSD nie poddawali się mimo wszystko do końca i również pokazali w końcówce swoje umiejętności po raz kolejny.



Liga orlików U11: Legia U11 - Delta Warszawa 2012



Legia: Aleksander Kurowski, Nico Martino, Ignacy Silski, Antoni Czuchnowski, Seweryn Orzechowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Obidziński, Dawid Ruciński, Leon Gańko [13], Konstanty Leonkiewicz [13](ng - uraz przed meczem)

Trener: Michał Konieczny, II trener: Cezary Żarczyński



Legia U11 rozegrała w LTC spotkanie ligowe ze spisującą się dotąd bardzo dobrze (komplet zwycięstw) Deltą Warszawa 2012. Goście prezentowali się solidnie, jednak lLegioniści rozegrali jeden z lepszych meczów w rundzie i pokazali kawałek ofensywnego futbolu, radząc sobie w pojedynkach i tworząc szereg (sporo ponad 20) dogodnych sytuacji. Grali bardzo ruchliwie i wysoko w obronie, przechwytując sporo piłek i przechodząc szybko do finalizacji akcji.



Liga orlików U10: BVB Academy WBS II Warszawa 13 - Legia LSS U10



Legia Soccer Schools: Alan Andrzejewski, Igor Brzuska, Piotr Jarzębowski, Szymon Markowski, Piotr Krajewski, Antoni Szopa, Jan Kurzela, Adam Bentkowski, Janusz Pyzel, Kacper Gorzechowski, Lev Maksimiuk, Mateusz Dziurla, Jakub Papis

Trener: Krystian Sowiński, II trener: Robert Kurasiewicz



Grupa sportowa LSS U10 rozegrała mecz ligowy na boisku BVB Academy WBS II Warszawa 2013. W zacietej, wyrównanej momentami grze uczestniczył cały szeroki skład drużyny. Mecz nie obfitował w bramki, ale spora też w tym zasługa golkiperów obu drużyn.



Liga orlików U10: Klub SNU Warszawa 13 - Legia LSS U10



Strzały (celne)[10-60']: Klub SNU 33 (19) - LSS 19 (10)



W lidze orlików U10 Klub SNU 2013 mierzyl się z grupą sportową LSS. Oba zespoły miały bez wątpienia dużo dobrej zabawy, szansę po obu stronach dostały całe szerokie składy. Nieco częściej przy piłce byli gospodarze (może za wyjątkiem III kwarty, gdzie legioniści zdoali przejść do ofensywy) stwarzający sobie sporo okazji, jednak i po niektórych akcjach graczy z Łazienkowskiej prowadzonych przez trenera Daniela Jezierskiego ręce skłądały się do oklasków.