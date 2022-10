Tobiasz: Wywozimy cenny punkt

Sobota, 1 października 2022 r. 20:07 Bartosz Kuciński

- Lubię, gdy na trybunach jest gorąco. Cieszę się, że potrafię sobie z tym poradzić. Dobrze, że jako drużyna daliśmy radę, mimo kilku przeciwności losu i tej czerwonej kartki Artura. Tak naprawdę wywozimy stąd bardzo cenny punkt, bo Lech jest bardzo dobrze zorganizowany - powiedział po meczu Kacper Tobiasz



- Bronienie pajacykiem? Trochę się od Artura Boruca nauczyłem. Kiedy byłem młodszy, oglądałem filmiki na Youtubie, to tam go podglądałem i zostało mi we krwi. Nie uważam, że to dzięki mnie mamy ten remis. To jest zasługa całej drużyny, nigdy nie będę siebie wychwalał. Dla mnie najważniejsza jest drużyna - dodał bramkarz.