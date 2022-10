Podsumowanie legijnego weekendu 1-2 października

Poniedziałek, 3 października 2022 r. 12:01 Mishka, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend swoje mecze rozegrali piłkarze, koszykarze, siatkarze, rugbiści i futsaliści Legii Warszawa. Ponadto grały rezerwy stołecznego zespołu oraz Legia Ladies. Nie dla wszystkich był to udany koniec tygodnia.



Koszykówka



PLK: Legia Warszawa 63-76 Śląsk Wrocław

Kwarty: 11-16, 19-19, 17-21, 16-20



W meczu 2. kolejki rozegranym w hali Torwar Legia przegrała 63-76 ze Śląskiem Wrocław. Po pierwszej kwarcie goście prowadzili pięcioma punktami. Druga odsłona zakończyła się remisem. Po trzeciej wrocławianie odskoczyli na kolejne cztery oczka. Dopiero pięć minut przed końcową syreną Zielonym Kanonierom udało się objąć na chwilę prowadzenie, ale aktualny mistrz Polski szybko ponownie objął prowadzenie i utrzymał je do samego końca.



Futsal



Ekstraklasa: AZS UŚ Katowice 2-2 Legia Warszawa

0-1 - 2' Adam Grzyb

1-1 - 30' Krzysztof Piskorz

2-1 - 39' Adam Jonczyk 39

2-2 - 40' Davidson



W meczu 5. kolejki Legia Warszawa tylko zremisowała na wyjeździe z beniaminkiem. Co więcej, do wyrównania legioniści doprowadzili w ostatniej minucie spotkania. Póki co stołeczny zespół prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań i z dorobkiem zaledwie 1 punktu plasuje się na 12. miejscu w tabeli. Teraz drużyny czeka dwutygodniowa przerwa, a po niej Legia zagra derby Warszawy z AZS UW Wilanów.



Siatkówka



I liga: Legia Warszawa 1-3 Olimpia Sulęcin

Sety: 23-25, 19-25, 25-22, 28-30



Po świetnym poprzednim sezonie, w sporym dołku są również borykający się z poważnymi problemami finansowymi siatkarze Legii Warszawa. Latem w zespole doszło do dużych rotacji kadrowych. W trzech meczach legioniści zanotowali jedno zwycięstwo i to po tie-breaku oraz dwie porażki. W sobotę przegrali na własnym boisku z Olimpią Sulęcin i zajmują niskie, 11. miejsce w tabeli, przy czym sporo zespołów ma zaległe spotkania do rozegrania. Jeśli nic się nie zmieni, Legia walczyć będzie w tym sezonie o utrzymanie.



Rugby



I liga: Legia Warszawa 6-12 Sparta Jarocin

punkty Legia: Daniel Żółkowski 3 (k), 3 (k)

punkty Sparta: Łukasz Sierański 5 (P), Sebastian Hoggan 5 (P), Kacper Włodarek 2 (pd)



W meczu 3. kolejki Legia Warszawa przegrała na własnym boisku ze zwycięzcą ligi z poprzedniego sezonu, Spartą Jarocin 6-12. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0 po skutecznie wykonanym rzucie karnym. Za tydzień rugbiści zmierzą się na wyjeździe z zespołem Rugby Białystok. Stołeczny zespół zajmuje obecnie 4. miejsce w siedmiozespołowej lidze.



Legia II



III liga: Legia II Warszawa 4-1 (0-0) Warta Sieradz

49' - 1-0 Karol Noiszewski (k)

56' - 1-1 Wiktor Płaneta

65' - 2-1 Wiktor Kamiński

73' - 3-1 Rafał Maciejewski

78' - 4-1 Karol Noiszewski (k)



Występujący w III lidze drugi zespół Legii Warszawa póki co prezentuje się nieźle. Legioniści wygrali 4 mecze z 10 i zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli grupy 1. Mają obecnie 8 punktów straty do liderującego Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i jeszcze 7 spotkań do rozegrania jesienią.



Legia Ladies



III liga: Legia Ladies 4-1 Zamłynie Radom

bramki: Amelia Przybylska (3), Maria Komala



Występująca w III lidze drużyna Legia Ladies wygrała z Zamłyniem Radom 4-1 (2-1). Po niespodziewanym awansie tuż przed startem ligi, legionistki prezentują się całkiem nieźle i z 12 punktami na koncie zajmują 6. miejsce w tabeli. Za tydzień nasz zespół czeka wyjazdowe spotkanie z Ekosport Białystok.



