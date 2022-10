Pięciobój

Karbownik wicemistrzynią Świata U-19 w sztafecie

Poniedziałek, 3 października 2022 r. 07:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trzy pięcioboistki Legii Warszawa wystartowały w niedzielnych Młodzieżowych Mistrzostwach Świata (do lat 19) w pięcioboju nowoczesnym, w rywalizacji sztafet kobiecych. Nasza zawodniczka Małgorzata Karbownik w parze z Adrianną Kapałą zdobyły srebrne medale mistrzostw. Dwie legionistki startujące razem - Michalina Wierzba i Pola Wolska ukończyły rywalizację na miejscu piątym. Zawody odbyły się w Zielonej Górze, na obiektach WOSiR Drzonków.



Karbownik i Kapała słabo rozpoczęły turniej, od zajęcia siódmego miejsca w szermierce (214 punktów plus dwa w rundzie bonusowej). Wolska i M. Wierzba uplasowały się na 11. pozycji po pierwszej konkurencji. Legionistki - Pola Wolska i Michalina Wierzba najlepiej ze wszystkich zaprezentowały się w jeździe konnej, wykonując bezbłędny przejazd i awansując aż o 6 lokat - na pozycję piątą. Kapała i Karbownik w tej konkurencji uzyskały piąty wynik i zajmowały szóstą pozycję.



W pływaniu na dystansie 2x100 metrów stylem dowolnym Kapała i Karbownik miały najlepszy czas (2:05.95 min.), z kolei M.Wierzba i Wolska zajęły trzecie miejsce (2:10.84 min.) i do laser runu obie nasze sztafety przystąpiły z niewielkimi stratami do prowadzących. Niemal bezbłędne strzelanie pary Karbownik/Kapała i taktyczne rozegranie wyścigu na trasie biegu, dało naszym reprezentantkom pierwszy wynik w laser run. Dzięki niemu Polki pokonały zespoły z Australii i Włoch, i sięgnęły po tytuł wicemistrzyń Świata Młodzieżowców. Michalina Wierzba i Pola Wolska ukończyły zawody na miejscu piątym, czyli zajmowanym przed konkurencją łączoną.