Kibice Legii oddali hołd Powstańcom w Parku Dreszera

Poniedziałek, 3 października 2022 r. 07:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa oddali hołd Powstańcom, składając wieniec w kształcie klubowego herbu w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie. 2 października, w 78. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, 63-dniowego boju o wolność naszego miasta.



Tym razem, z uwagi na remont Kopca Powstania Warszawskiego, oficjalne uroczystości miały miejsce właśnie w Parku Dreszera, który był dwukrotnie miejscem ciężkich walk, zarówno w sierpniu gdzie od 2 do 13 sierpnia Powstańcy bronili północnej części, jak i we wrześniu, tu z kolei od 25 do 27 września miała miejsce obrona południowej strony. Jeszcze w czasie samego Powstania był ogromnym cmentarzyskiem tymczasowym. Dopiero 6 lat po wojnie dokonano ekshumacji, przywracając temu miejscu funkcje parku miejskiego.

Cześć i chwała Bohaterom!













fot. Michał Wyszyński