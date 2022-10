Wypożyczeni: Asysta Pierzaka

Poniedziałek, 3 października 2022 r. 08:08 Fumen, źródło: Legionisci.com

To nie był udany weekend dla wypożyczonych legionistów do klubów z ekstraklasy. Joel Abu Hanna oraz Gabriel Kobylak z ławki rezerwowych oglądali porażki swoich drużyn. W I lidze swoje szanse dostali Ramil Mustafajew i Patryk Pierzak. Obaj gracze weszli na ostatni kwadrans. Drugi ze wspomnianych graczy zaliczył asystę przy bramce, która przypieczętowała wygraną Górnika Łęczna.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Miedzią Legnica (kontuzja)

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Lechią Gdańsk

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Wisłą Puławy

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Cracovią Kraków

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - mecz z Empoli U19 odbędzie się dzisiaj o godz. 16:30

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 76. minuty w przegranym 3-4 meczu z Resovią Rzeszów.

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 76. minuty w wygranym 3-2 meczu z GKS Tychy. Zaliczył asystę przy bramce na 3-1 w doliczonym czasie gry.



Skrót meczu Górnik Łęczna - GKS Tychy