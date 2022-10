Występy legionistów na MŚ w Turcji

Dwóch zawodników sekcji amp futbolu Legii Warszawa wzięło udział w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Turcji. W kadrze trenera Dragosza znaleźli się Mariusz Adamczyk oraz nasz bramkarz, Jakub Popławski . W fazie grupowej Polacy przegrali z Uzbekistanem 1-3, następnie pokonali 3-0 Tanzanię i niespodziewanie, również 3-0 aktualnych wicemistrzów Europy, Hiszpanów. Ten ostatni wynik był bardzo dobrym prognostykiem przed fazą pucharową MŚ. - Zagraliśmy swoją grę w stu procentach, zdominowaliśmy rywala, narzuciliśmy tempo i nie przestraszyliśmy się. Ostatnimi laty nasze mecze z Hiszpanami były bardzo agresywne, bardzo nieczyste i brzydkie. Dwa mecze na Mistrzostwach Świata bez zwycięstwa, na Mistrzostwach Europy bez zwycięstwa i nareszcie przyszedł czas, że na Mistrzostwach Świata skarciliśmy Hiszpanów, pokazaliśmy kto jest lepszy i kto gra dalej - mówił po tym spotkaniu Mariusz Adamczyk. Wczoraj, w 1/8 finału, w tureckiej Rivie, Polacy przegrali 1-2 z Brazylią i odpadli z turnieju. Nasz zespół do ostatniej sekundy walczył o doprowadzenie do dogrywki, ale bramkarz z Brazylii skapitulował tylko raz - po rzucie karnym Kapłona.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 brawo Panowie !! brawo. i szacunek . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.