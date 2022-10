Dwa medale legionistów w Slovak Junior Open

Zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa, sezon 2022/23 rozpoczęli od udanego startu w międzynarodowym turnieju w Bratysławie, Slovak Junior Open 2022. W kategorii do lat 15, bez straty seta triumfował Szymon Lohmann . W finale legionista pokonał Juliana Scerriego z Malty 11-8, 11-5, 11-6. Brązowy medal w kat. U-17 zdobył Antoni Jakubiec . Legionista w półfinale przegrał z Austriakiem, Samuelem Winklerem 6-11, 4-11, 6-11, a w meczu o brąz pokonał klubowego kolegę, Dominika Mozera 11-7, 11-4, 11-8. Dominik Mozer zakończył więc zawody na miejscu czwartym. Dla trzech legionistek był to debiut w turnieju międzynarodowym. W kat. U-13 Anna Jakubiec zajęła miejsce piąte, Victoria Syvoplyas szóste, a Nadia Budzik dziewiąte. Filip Zasadzki zajął miejsce siódme w kat. U-15. Wyniki Szymona Lohmanna w Bratysławie: 1/8 finału: Szymon Lohmann - Dominik Fukar (Czechy) 11-0, 11-1, 11-3 1/4 finału: Szymon Lohmann - Filip Zasadzki 11-3, 11-3, 11-6 1/2 finału: Szymon Lohmann - Mateusz Ptaszek 11-7, 11-2, 11-7 Finał: Szymon Lohmann - Julian Scerri (Malta) 11-8, 11-5, 11-6

