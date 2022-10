NS przed meczem z Wartą: Każdy mecz ma być świętem. Budzimy się!

Poniedziałek, 3 października 2022 r. 20:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

8 października o godzinie 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Wartę Poznań. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Mecz zaliczono do kategorii cenowej C, a standardowy bilet na Żyletę kosztuje 25 zł. Na chwilę obecną zajętych jest ok. 11 500 miejsc. Nieznani Sprawcy ogłosili mobilizację na to spotkanie. Poniżej komunikat:



"Drodzy Kibice!

Niby dopiero październik. Do końca roku jeszcze hohoho. Nasze głowy są przyzwyczajone do tego, że z reguły 22 grudnia jedziemy do Lubina i potrzeba kupować rakiety śnieżne, albo gramy u siebie z Piastem, wiszą nam sople z nosa i trzeba prasować kalesony przed meczem. Nie tym razem. Jako że kadra Pawła Jansa zimą rusza na mistrzostwa świata, to runda kończy się dużo szybciej. Przerwa będzie długa i zatęsknimy za meczami jak za słonecznym patrolem w Polsacie. Zostały nam trzy mecze w Warszawie w tej rundzie. Mało. Bardzo mało. Dlatego nie odpuszczamy nawet na chwilę. Każdy mecz traktujemy priorytetowo. Każdy mecz ma być świętem, jak wszystkie poprzednie w tej rundzie. Mamy się bawić, mobilizować i dalej robić to co robimy.

Już w sobotę mecz z Wartą Poznań.

Gdybyśmy byli kibicami jakiegoś innego klubu, lub pracowali w dziale marketingu innego klubu, z pewnością zapraszali byśmy Was na ten mecz hasłem w stylu - Legia warta poświęcenia, albo Legia warta kompletu. Ta jakże zabawna gra słów miałaby skusić Was do przyjścia na mecz. Dramat. Całe szczęście jesteśmy kibicami Legii. Dlatego oszczędzimy sobie takich sloganów jak po przeczytaniu poradnika młodego marketingowca. Ale nie oszczędzimy sobie namawiania Was do przyjścia na kolejny mecz i bycia częścią tego, co robimy w tej rundzie.

Pisaliśmy o tym, ale napiszemy znowu.

Jesteśmy jednym z ostatnich stadionów w Polsce, który niezależnie od przeciwnika żyje i ma się świetnie. Frekwencja jest dużo lepsza niż była, co przy ogólnopolskiej tendencji do gówna i degrengolady bardzo cieszy. Legia na to zasługuje. Dlatego wszyscy widzimy się na meczu z Wartą Poznań. Utrzymajmy trend, który wyznaczyliśmy na początku sezonu. Róbmy swoje. Z uśmiechem na ustach przychodźmy na mecze i zostawiajmy tam serce. Budzimy się! Zaczynamy nakręcanie się na ten mecz. Fan kluby, kibice z całej Polski i nie tylko - pokażcie Waszą siłę i jedziemy z wiadomo kim!!????"



KUP BILET NA MECZ LEGIA - WARTA









Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.