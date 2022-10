III liga: Pilica Białobrzegi 1-0 Legia II Warszawa

W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi 0-1. Wynik spotkania ustalony został już przed przerwą. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra na własnym boisku w LTC - 15 października o godzinie 12 z Olimpią Zambrów. Trener Piotr Jacek nie mógł w tym spotkaniu skorzystać z kontuzjowanych Patryka Konika i Dawida Dzięgielewskiego oraz pauzującego za kartki kapitana rezerw, Karola Noiszewskiego . Do kadry włączony został natomiast Kacper Skwierczyński , który wrócił do zdrowia po złamaniu kości piszczelowej i uszkodzeniu więzadła w stawie skokowym. III liga: Pilica Białobrzegi 1-0 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 5'Zawadzki Tabela, wyniki i terminarz III ligi

