Runjaić: Warta gra dobrze na wyjazdach

Czwartek, 6 października 2022 r. 11:33 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Tak naprawdę ten poznański tydzień zakończy się dobrze, jak wygramy z Wartą. Mamy cenny punkt w meczu z Lechem i teraz powinniśmy wygrać z Wartą. Warta jest bardzo dobra w spotkaniach wyjazdowych, jest liderem takiej tabeli. Ich bilans to cztery zwycięstwa, jeden remis i porażka. Stracili też tylko dwie bramki na wyjazdach. - mówi przed sobotnim meczem trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.









- Udało nam się chyba odrobić zadanie domowe, nie przegraliśmy u siebie żadnego spotkania, większość wygraliśmy. Mieliśmy też spotkania, które musieliśmy wygrać, z teoretycznie słabszymi, i wygraliśmy je. W sobotę kolejny ciężki mecz i też musimy go wygrać. Warta gra dobrze, futbol regularny, rozpoznawalny. Na wyjazdach są po prostu bardzo dobrzy. Obrona to czasem nawet 9, 10 osób i jest bardzo dobrze zorganizowana. Mają swój styl praktykują go podczas meczu, wiedzą co grają i są groźni w kontrach. Są także zdolni do wysokiego pressingu. Zakładam, że będziemy przeważać w posiadaniu piłki. Śląsk miał około 40 dośrodkowań, większe posiadanie piłki, a i tak przegrał, więc posiadanie piłki to nie wszystko. Kluczem będzie konstruktywne posiadanie i niedopuszczenie do start. Za często tracimy piłkę w łatwy sposób przez złe podanie czy niedokładne przyjęcie. To pozwala złapać wiatr w żagle naszym przeciwnikom i zdobyć bramki. Pracujemy nad tym i teraz w warunkach grania pod presją musimy pokazać swoją jakość z treningów. Potrzebujemy odpowiedniej struktury w grze, dużo ruchu bez piłki, dokładnych podań, odpowiednich wejść. Po prostu dobrej gry. Potem, oprócz całej piłkarskiej jakości potrzebna będzie cierpliwość, wiara w zwycięstwo. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Liczymy oczywiście na wsparcie kibiców. Wiemy, że pokazujemy dużo energii jak gramy na naszym stadionie, dużo radości z gry i potrafimy ten mecz wygrać.



- Bardzo dobrze, że Josue będzie mógł znowu zagrać. Jest graczem kreatywnym, potrzebnym i wyjątkowym w tej lidze. Myślę, że podczas tego sezonu bardzo przysłużył się drużynie. Jednak zarówno Josue, jak i wszyscy inni wiedzą, że nie pokazaliśmy jeszcze całego potencjału i jesteśmy daleko od naszej najlepszej formy. Sezon trwa i musimy ją ustabilizować.



- Powiedzmy sobie najpierw, że Kacper Tobiasz jest młodym, utalentowanym bramkarzem. Myślę, że udowodnił, że potrafi grać pod presją i sprawdza się w nowej roli. Pokazał klasę. Wyrazem tej klasy była interwencja z początku meczu w akcji z Amaralem. Tobiasz wie, że musimy nad sobą pracować, na przykład nad grą z piłką, ale jest to niewątpliwie jedna z niespodzianek tego sezonu. Nie miał jeszcze okazji grać przy pełnych trybunach i poradził sobie z tym. To, co się stało w Poznaniu, nie było dobre i godne takiego meczu. Wiemy, że takie sytuacje dzieją się w całej Europie. W derbowych meczach zdarzają się takie sytuacje. Wspieramy Kacpra i trzymamy się razem, a tych zarzutów nie chciałbym komentować. Ci panowie, którzy wydali taki werdykt, coś sobie musieli pomyśleć. My jako klub będziemy w kontakcie z Komisją Ligi i możemy im zadać pytania.



- Nie będzie z nami jedynie Mladenovicia, który pauzuje za żółte kartki. Reszta jest dostępna, wraz z Josue.



- Nie wiemy jeszcze, czy zagramy na 3, czy 4 obrońców. Chodzi o to, żebyśmy pokazali lepszą strukturę i więcej jakości. O to chodzi! Minęło trzy i pół miesiąca, ale dalej próbujemy siebie odnaleźć. Wszyscy znają ruchy transferowe, które były wykonywane w klubie, wiemy jak wygląda nasza kadra, musieliśmy dokonywać zmian. W dalszym ciągu jesteśmy w fazie dopracowywania ustawienia, koncepcji, systemu, by osiągnąć odpowiedni poziom. W związku z tym każdy mecz może przyczynić się do poprawy systemu, a wtedy będziemy lepiej wyglądać jako drużyna i osiągać sukcesy. Dobre jest to, że wielu piłkarzy grało w systemie z trójką obrońców. Legia osiągała w nim duże sukcesy, np. mistrzostwo. Dobrze, kiedy drużyna jest w stanie grać różnymi systemami.



