Przybył sędzią meczu z Wartą

Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 12. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wartą Poznań. Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Radosław Trochimiuk, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Marcin Boniek. Obsada sędziowska 12. kolejki: Stal Mielec - Pogoń Szczecin: Tomasz Musiał (Kraków) Jagiellonia Białystok - Wisła Płock: Piotr Lasyk (Bytom) Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze: Szymon Marciniak (Płock) Legia Warszawa - Warta Poznań: Jarosław Przybył (Kluczbork) Cracovia - Lechia Gdańsk: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Zagłębie Lubin - Korona Kielce: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Lech Poznań - Radomiak Radom: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Raków Częstochowa - Miedź Legnica: Damian Kos (Gdańsk) Piast Gliwice - Widzew Łódź: Sebastian Krasny (Kraków)

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Tejon - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl - A myślałem, że może tym razem w końcu sędzia Stefański.



- Ależ wodzu, co wódz.... odpowiedz

kiboL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl -no to mamy zwycięstwo!

Przybył przyjaciel Żylety! odpowiedz

Do redakcji: - 5 godzin temu, *.get.no Kiedy zostanie podany termin meczu z Lechią? odpowiedz

Sędzia wuj - 5 godzin temu, *.chello.pl Uuu... już po nas. odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Sędzia wuj: Jak będą grać dobrze, to żaden sędzia nie przeszkodzi. Jak będą balansować tą jedną bramką więcej, to zawsze trafi się babol albo ktoś się pomyli... odpowiedz

