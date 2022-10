Komisja Ligi zajmie się zachowaniem kibiców Lecha

Sytuacja po raz pierwszy miała miejsce około 85. minuty meczu. Wtedy rozwścieczeni przedłużaniem gry przez Kacpra Tobiasza lechici zaczęli gwizdać na zawodnika i obrzucać go z "Kotła" oraz trybuny po prawej stronie bramki różnymi przedmiotami, w tym m.in. szklanymi butelkami po piwie czy popularnymi "małpkami". Gra została na chwilę wstrzymana po zasygnalizowaniu problemu przez bramkarza Legii. Arbiter podbiegł do linii bocznej i po złożeniu przez niego raportu delegatowi, spiker prosił publiczność o zaprzestanie rzucania przedmiotami. Sytuacja nie uspokoiła się i po chwili, gdy przy linii bramkowej leżał poturbowany Lindsay Rose , fani Lecha znów obrzucali przyjezdnych. Tym razem udało im się trafić zarówno Rose'a, jak i pomagającego mu Tobiasza. Zadziwiające wydaje się, że w tej sytuacji sędzia Piotr Lasyk , który obserwował wszystko z bliskiej odległości, zadecydował, że nie ma podstaw do przerwania spotkania i nakazał wznowić grę. Sprawą zajmie się teraz Komisja Ligi i określi karę, jaką otrzyma Lech. Niewykluczone, że sprawdzany będzie także wpływ bramkarza Legii na tę sytuację i fakt, czy nie sprowokował swym zachowaniem kibiców.

Nocny żniwiarz - 13 minut temu, *.chello.pl Po co drążyć temat ? Rzucali i trudno , nikogo nie zabili taki maja swój poznański styl . Kompleksy kompleksy i jeszcze raz kompleksy . Jest mecz na boisku i mecz na trybunach . Fajnie ze zrobiliśmy komplet tylko Lech zwariował z cenami biletów . Kacper Tobiasz tak trzymaj chłopaku !!! odpowiedz

Członek komisji ligi - 16 minut temu, *.plus.pl Za prowokacje Tobiasz zostanie zawieszony, na Legię nałożą Kare finansowa za zachowanie bramkarza, zwiesza sędziego bo jednak nie udało się wydrukować. odpowiedz

Manuela za Mięciela - 21 minut temu, *.plus.pl Komisja zbierze się i zarządzi reasumpcje meczu bo wynik się nie zgadza a Lasyk zostanie zawieszony bo za słabo drukował hehe odpowiedz

Anty Kosta - 24 minuty temu, *.plus.pl Jeżeli będą sprawdzać zachowanie Kacpra to już wiadomo że nie będzie obiektywnie.Fakt rzucania butelkami był i to powinni sprawdzać. Może powinni sprawdzić czy sędzia za słabo nie drukował czasem i dlatego kibice Amiki się wkurzyli że nawet pomoc sędziego nic nie dała. odpowiedz

:) - 20 minut temu, *.plus.pl @Anty Kosta: bo sędzia też prowokował swoimi decyzjami w jedną stronę odpowiedz

olew - 31 minut temu, *.vectranet.pl sędzia tragiczny, publika bandycka, ale jeśli chcemy mistrza, a chcemy ! to lepiej by Poznań grał przy publice, większe emocje i radość oglądania ich bólu ... a na wiosnę, oczywiście tylko na mecz z nimi, nad trybuną przyjezdnych zamontować siatkę biało-czerwono-zieloną ( no musimy się jakoś bronić przed bandytami ). odpowiedz

Nana - 39 minut temu, *.orange.pl Ciekawe co by było jakby szklana butelka trafiła Tobiasza w głowę ?

Przepisy powinny zostać zaostrzone w taki sposób ze jeżeli jakakolwiek butelka poleci z trybun w stronę piłkarza to sędzia ma obowiązek wstrzymania meczu.

Jeżeli po wznowieniu sytuacja się powtarza powinno być zakończenie meczu i walkower dla przeciwnej drużyny.

Może wtedy same władze klubowe z większa stanowczością podchodziłyby do temu butelek szklanych. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl szkoda że Tobiasz nie powiedział sędziemu że boi się o swoje życie i nie zszedł z boiska odpowiedz

13 - 14 minut temu, *.205.56 @bronek49: i bylby natychmiast koniec meczu i walkower odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl to będzie kpina zamiast kary które będą w zawieszeniu ,żeby to było na Legii to stadion by zamkneli na trzy mecze odpowiedz

soprano - 1 godzinę temu, *.chello.pl lasyk drukarz przyjedz na legie powitamy cie odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Przestańcie płakać. Wiadomo, że graliśmy w poznaniu a nie jakimś wodzisławiu. Tam jest nienawisc do nas a nie mecz jak cotydzien odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Zdzicho: ale sa jakies granice. W tym roku przeszli juz samych siebie. Dzieci 7 letnie z eLkami na twarzy, zamaist swoich barw, chlop pokazujacy dupe juz na trybunie a nie na murawie, butelki. Co za rok? Ktos nozem rzuci? Panny beda piz*y pokazywaly, czy moze jakis noz poleci bo to przeciez nienawisc? U nas jak sie Ishak napinal po golu do Zylety, albo kiedys Kownacka to zostali obsmiani, zwyzywani i tyle, a oni co roku przechodza samych siebie. Nic dziwnego, ze tylko 35 tys przyszlo, bo pewnie niektorym juz pekly zylki i dostali wylewu z tej napinki. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeżeli Tobiasz sprowokował to znaczy,że można rzucać szklanymi butelkami?Brawo za taki tok myślenia.

To na następny mecz u nas każdy po butelce szklanej i czekamy czy ktoś nie będzie prowokował.Jeżeli zajdą takie przesłanki to napierdzielamy butelkami.

Żeby nie było, że są równi i równiejsi. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Darek : kibice lecha pisza, ze prowokowal pokazaniem eLki. Jesli dla nich pokazanie eLki to prowokacja to przestanmy gracv w pilke bo taki Spiaczka za faktyczne prowokanie powinien juz byc dawno zawieszony. Zoo.



Dokladnie, jak na meczu z Warta ktorys strzeli gola i pokaze do Zylety W z palcow to butelka w łeb. odpowiedz

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl Kacper je...ł was ;) odpowiedz

sialalala - 1 godzinę temu, *.chello.pl @tomi: sialalala! odpowiedz

Olsztyn Legia - 2 godziny temu, *.olsztyn.pl Kto w tej komisji ligi siedzi? co bramkarz ma do tego szmaciarze z poznaia nie umieja utrzymac porzadku to zmknąc ten cyrk na 5 kolejek odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jak Tobiasz dostanie jakąkolwiek karę to powinna byc a i tak powinna zaskarzona tego nieudacznika z gwizdkiem odpowiedz

asd - 2 godziny temu, *.106.67 Walkower dla Legii! 3pkt



I wysoka kara finansowa dla tych baranów z Bułgarskiej... odpowiedz

Prawda - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wkur..., że lasyk nie zdołał wydrukować, pewnie ukarzą Tobiasza a im dadzą jakąś śmieszną kwotę albo i nie. odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Przy linii sędzia rozmawiał z technicznym, a nie z delegatem. Wyraźnie to w C+ powiedzieli. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Ding: a nie przypadkiem z kierownikiem Amiki zeby ten kazal spikerowi wydac komunikat? odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To oczywista wina Tobiasza - gdyby puścił 2 lub 3 gole to wroniecka tłuszcza byłaby spokojniejsza… odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze lasykiem się powinni zająć. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 No to pozamiatane. Komisja -jak twierdzi większość Polski - Legii stwierdzi, że Tobiasz sprowokował pyrakow gra na czas I ukarze go kara finansową i dyskwalifikacja, A Legia dodatkowo zapłaci karę. odpowiedz

Wielce prawdopodobne - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com: Bareja wiecznie żywy odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czasy się zmieniają....jak dziś pamiętam końcówkę lat 90 na jednym z meczy ligowych i kamień który na moich oczach przeleciał tuż obok sędziego liniowego który nawet na to nie zwrocil uwagi..... odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: To źle czy dobrze? odpowiedz

Jj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ju(L)ius: sam sobie odpowiedz . odpowiedz

LLL - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Alan: czekaj, to ty przez caly czas placzesz tutaj w tematach kibicowskich, ze to slabe, tamto slabe, zeby teraz napisac, ze ty wyjazdowicz jestes i to starej daty? Buahahahahahaha. Ty jezdziles co najwyzej palcem po mapie, o czym ty chlopczyku piszesz. odpowiedz

Kamień - 43 minuty temu, *.chello.pl @LLL: Koleś pisze o końcówce lat 90... to jakiej starej daty? odpowiedz

Alan - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @LLL:

Jeszcze byś się zdziwil . I nie płacze tylko obnażam hipokryzję co najwyżej. odpowiedz

