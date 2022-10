Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Czwartek, 6 października 2022 r.

Po dwóch meczach rozegranych na Torwarze, w piątek nasz zespół wraca do hali na Bemowie, w której występuje od 30 lat. Legioniści w meczu Energa Basket Ligi podejmować będą Spójnię Stargard.



Legioniści przystąpią do meczu pokrzepieni bardzo dobrym występem w pierwszym meczu Ligi Mistrzów z mistrzem Izraela. Pomimo porażki poniesionej po dogrywce, występ naszej drużyny należy zaliczyć do naprawdę udanych. Na tle bardzo doświadczonego i wymagającego przeciwnika, podopieczni Wojciecha Kamińskiego prezentowali się bardzo walecznie. Widać było o wiele większe zaangażowanie i energię w porównaniu do meczu ze Śląskiem, co podkreślał po poniedziałkowym meczu kapitan drużyny, Łukasz Koszarek. Jak przekonują legioniści, czas będzie działał na ich korzyść, bo z każdym kolejnym meczem i treningiem, rozumieją się coraz lepiej, szczególnie wobec braku Koszarka i Kulki przez większość okresu przygotowawczego.



Spójnia sezon 2022/23 rozpoczęła od wysokiej porażki ze Śląskiem. W kolejnym meczu, z Astorią, zagrali już lepiej, w drugiej połowie wychodząc na prowadzenie. Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatniej akcji, w której rzutem na zwycięstwo popisał się Jordan Mathews (w całym meczu 4/11 z gry). Nie brakowało wątpliwości co do oddania rzutu w czasie (na rozegranie akcji Spójnia miała 0.5 sekundy), ale sędziowie punkty zaliczyli i pierwsza wygrana stargardzian stała się faktem.







W zespole Spójni doszło do wielu zmian względem ostatniego sezonu. Pierwszą z nich było zatrudnienie w roli szkoleniowca Sebastiana Machowskiego, znanego m.in. z pracy w Toruniu (piąte miejsce w przerwanym przez Covid sezonie). W ostatnim sezonie Machowski prowadził Elan Chalon we francuskiej PRO B. W sztabie drużyny pozostają związani ze Spójnią Maciej Raczyński i Konrad Koziorowicz.



W kadrze jednym z niewielu, którzy zostali, jest Tomasz Śnieg, bardzo dobry rozgrywający, ale mało jest drużyn w naszej lidze, które pozyskało aż tylu Polaków co Spójnia. Z niedalekiego Szczecina przechwycono doświadczonego, Pawła Kikowskiego, grającego na pozycjach 2-3. Z Zielonej Góry do Spójni trafił Krzysztof Sulima - zawodnik mający na swoim koncie medale mistrzostw Polski. Z Dąbrowy Górniczej pozyskano Adama Brenka, z kolei z Trefla Sopot na Pomorze Zachodnie przeniósł się skrzydłowy, Karol Gruszecki.



Zupełnie nowy jest również zestaw obcokrajowców w drużynie najbliższego rywala Legii, choć jednego z nich polska publiczność na pewno kojarzy. Mowa o Shawnie Jonesie, 30-letnim środkowym, który rozegrał ponad 20 meczów w barwach Anwilu, pokazując się z bardzo dobrej strony, ale poważna kontuzja wyhamowała jego karierę. Ostatni sezon Jones spędził w chorwackim KK Split, gdzie notował 10,5 pkt. i 5 zbiórek na mecz. Na pozycję 1 zatrudniono Isiaha Browna, z kolei jako rzucającego obrońcę sprowadzono wspomnianego już Jordana Mathewsa. Ten po występach w G-League (Erie BayHawks), grał w trzech europejskich ligach - duńskiej (Team FOG Naestved), włoskiej (Vanoli Cremona) i rosyjskiej (Jeniseju Krasnojarsk). Z kolei strefę podkoszową, a dokładniej pozycję numer 4 wzmocniono Kanadyjczykiem, Brody Clarkiem.







Domowe mecze Legii ze Spójnią w ostatnim czasie są niezwykle zacięte. W minionym sezonie zespół z Pomorza Zachodniego zwyciężył pod koniec września na Bemowie 86:84, a kapitalne zawody w zespole gości rozegrał wówczas Erick Neal, zdobywca 26 punktów (4 trójki). W rundzie rewanżowej, legioniści pewnie wygrali w Stargardzie 77:63. Z kolei dwa wcześniejsze spotkania obu drużyn rozgrywane w stolicy, kończyły się wygranymi Legii po bardzo emocjonujących końcówkach. We wrześniu 2020 roku, Legia wygrała 77:73, a w marcu 2019 roku, 76:72.







Dla Legii będzie to pierwszy mecz rozegrany na Bemowie od finałów ze Śląskiem Wrocław na koniec ubiegłego sezonu. Na Torwarze, szczególnie w spotkaniu ze Śląskiem, legioniści mieli spore problemy ze skutecznością. Tym razem zagrają na hali, gdzie na co dzień trenują, w której zamontowane są kosze o zupełnie innej specyfice. Jesteśmy przekonani, że niesieni dopingiem kibiców, zawodnicy z herbem, z czarną eLką w kółeczku, potwierdzą swoją rosnącą formę, i zdobędą dwa punkty oraz jeszcze większą pewność siebie przed czekającym ich raptem cztery dni później meczem z Galatasaray w Stambule.



Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo. Dla kibiców przygotowany będzie parking na tyłach hali, na który wjeżdżać należy bramą od ul. Pieniążka. Sprzedaż biletów prowadzona jest na eBilet.pl. Cały czas nabywać można również abonamenty na sezon 2022/23. Kibice, którzy piątkowy wieczór spędzą z nami, nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. W przerwie po drugiej kwarcie odbędzie się Koszykarska Kumulacja LOTTO, czyli zabawa polegająca na trafieniu do kosza z połowy boiska, w której do wygrania będzie 1000 złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 1-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 0-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 73,0 / 74,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 59,3%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Travis Leslie, Devyn Marble, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 35, Travis Leslie 25, Ray McCallum 23, Janis Berzins 19.



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 1-1

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 69,5 / 85,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 39,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 21,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 44,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,6%



Skład: Isiah Brown, Adam Brenk, Tomasz Śnieg (rozgrywający), Paweł Kikowski, Jordan Mathews (rzucający), Karol Gruszecki, Brody Clarke, Oliwer Korolczuk, Grzegorz Chodźko (skrzydłowi), Dominik Grudziński, Shawn Jones, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Isiah Brown, Adam Brenk, Karol Gruszecki, Brody Clarke, Shawn Jones.



Najwięcej punktów: Karol Gruszecki 27, Isiah Brown 26, Jordan Mathews 20.



Ostatnie wyniki: Śląsk (w, 99:66), Astoria (d, 73:72).



Termin meczu: piątek, 7 października 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV