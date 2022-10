Ekstraklasa zostaje w Canal+

Poniedziałek, 3 października 2022 r. 16:11 źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa SA podpisała nową umowę licencyjną z Canal+, na mocy której nadawca będzie miał prawa do transmisji wszystkich meczów na terenie Polski w sezonach 2023/24 – 2026/27. Czteroletni kontrakt o wartości blisko 1,3 mld zł zapewni stacji prawo do pokazywania magazynów oraz skrótów w telewizji, serwisie Canal+ online oraz internecie. Jeden mecz w kolejce oraz poniedziałkowy magazyn skrótów będą dostępne tak jak do tej pory w kanałach otwartych.



Wraz ze startem kolejnego sezonu CANAL+ zaprezentuje szereg nowych formatów i propozycji programowych skierowanych do różnych grup wiekowych, co ma przyciągnąć do rozgrywek nowych kibiców, zwiększyć oglądalność telewizyjną oraz zapewnić wyższą frekwencję na stadionach. Programy i formaty będą emitowane nie tylko na antenach Canal+ i w serwisie Canal+ online, ale również szeroko w mediach społecznościowych, gdzie gromadzi się najmłodsze pokolenie obecnych i przyszłych kibiców. Część z programów i skrótów będzie udostępniania dla kibiców bezpłatnie. Podobnie jak w latach ubiegłych, w mediach społecznościowych nadawcy będzie można nadal zobaczyć wszystkie bramki i kluczowe wydarzenia boiskowe już w trakcie trwania meczu (tzw. near live clips). Nowością w umowie jest założenie współpracy z influencerami w zakresie pokazywania skrótów meczowych i wykorzystywania ich do budowania wysokiego zasięgu promocyjnego rozgrywek.



Przy prezentowaniu skrótów meczowych pojawią się elementy animacji oraz rozwiązania wykorzystujące rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Dzięki obecności na stadionach większej liczby kamer (nawet 20 na mecz) widzowie będą mogli śledzić wydarzenia na boisku w niespotykany do tej pory sposób. Pierwsze z nowych propozycji programowych i nowinek technologicznych zadebiutują jeszcze w trakcie obecnego sezonu.