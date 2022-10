Żeglarstwo

Szydłowski drugi w mistrzostwach Warszawy i finale PP w kl. Finn

Wtorek, 4 października 2022 r. 07:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na Zalewie Zegrzyńskim rozegrano Mistrzostwa Warszawy, a zarazem finał Pucharu Polski w żeglarskiej klasie Finn. Drugie miejsce zarówno w mistrzostwach o prymat w stolicy, jak i w cyklu Pucharu Polski za rok 2022, zajął zawodnik sekcji żeglarskiej Legii, Bartosz Szydłowski. - Pierwszego dnia zmienne warunki, dużo zaskakujących sytuacji. Raz wyda, raz nie wyda. Jak to w życiu. Cieszę się, że z mojego zaproszenia do bazy skorzystała spora grupa - dwudziestu - finnistów. Grill, rozmowy kuluarowe i być może w przyszłym roku jedne z regat również odbędą się w Sailing Legia - powiedział po zawodach legionista.



Nasz zawodnik w poszczególnych wyścigach zajmował lokaty: 6, 1, (8), 3, 1, 1. O pięć punktów wyprzedził go Andrzej Romanowski z OŚ AZS-u Poznań.