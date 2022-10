Z obozu rywala

Warta przed meczem z Legią. Mocni na wyjazdach

Piątek, 7 października 2022 r. 11:30 Maciej Frydrych , źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 17:30 legioniści zmierzą się przed własną publicznością z Wartą Poznań. Wszystkich kibiców zapraszamy na stadion oraz do zapoznania się z sylwetką poznaniaków.



To już trzeci sezon Warty w Ekstraklasie. W pierwszym, w roli beniaminka, niespodziewanie zajęła wysokie, piąte miejsce. Otarła się o europejskie puchary, jednak sezon 2021/22 nie był już tak udany. "Zieloni" rozpoczęli słabo, co poskutkowało zwolnieniem trenera Piotra Tworka w listopadzie zeszłego roku. W rundzie wiosennej oglądaliśmy odmieniony zespół, a jego dobra postawa poskutkowała 11. miejscem, czyli pewnym utrzymaniem. Aktualny sezon dla poznaniaków rozpoczął się przeciętnie. Po czterech kolejkach mieli na swoim koncie zaledwie jedno zwycięstwo i aż trzy porażki. Po 11. kolejkach Warta z 14 punktami zajmuje 11. lokatę w tabeli. Nie da się jednak ukryć, że jest to drużyna grająca w kratkę, a dodatkowo posiadająca trzecią najgorszą ofensywę w Ekstraklasie. Za Wartą przemawia fakt, że świetnie radzą sobie na wyjazdach.









Ostatnie pięć...

Kiedy ostatnio Warta wygrywała z legionistami?



13-02-2022 Legia 0-1 Warta

11-03-1995 Warta 1-0 Legia

29-05-1949 Warta 2-0 Legia

07-11-1948 Warta 4-1 Legia

23-08-1936 Legia 1-5 Warta



KURSY NA LEGIA - WARTA

FORTUNA: 1 1.88 X 3.55 2 4.5



Transferowa topka



Bardzo ciekawym ruchem było wypożyczenie 20-letniego tureckiego snajpera Enisa Destana, który jest ważnym piłkarzem kadry do lat 21. W przeszłości napastnik reprezentował barwy pierwszoligowego tureckiego Altinordu, w którym również przeszedł przez szczeble młodzieżowe. W styczniu tego roku młodego Turka kupił Trabzonspor, w którego barwach zadebiutował w krajowym pucharze. Dziewięciokrotny mistrz Turcji widzi potencjał w Destanie, dlatego też zgodził się na wypożyczenie do Warty. Na razie piłkarz rozegrał niespełna 80 minut na ekstraklasowych boiskach, jednak w ostatniej kolejce wpisał się na listę strzelców. Z drugiej ligi włoskiej do Poznania przyjechał grecki stoper Dimitrios Stavropoulos. Rosły obrońca w przeszłości reprezentował młodzieżowe zespoły Olympiakosu Pireus i Panioniosu, którego barw strzegł również w seniorskiej drużynie. Przez ostatnie dwa lata reprezentował Reggina 1914. Na Półwyspie Apenińskim grał w kratkę. Dodatkowo Warta wykupiła na stałe z Rakowa Częstochowa portugalskiego pomocnika Miguela Luísa i z Pogoni Szczecin Macieja Żurawskiego.



Bolączki transferowe



Zeszły sezon był ostatnim w karierze dla Łukasza Trałki. Pomocnik był kluczową postacią Warty, której barwy reprezentował od sierpnia 2019 roku. Dodatkowo z Poznania do tajskiego Buriram United trafił Kolumbijczyk Frank Castañeda. Snajper w 13 meczach "Zielonych" strzelił cztery gole, a teraz reprezentuje zespół mistrza Tajlandii. Dodatkowo Jayson Papeau odszedł do rumuńskiego Rapidu.







Postać zespołu: Adam Zrelak



Życiowo, a zrazem piłkarsko wychowywał się na Słowacji, po czym spędził rok w Czechach. Napastnik występował w FK Jablonec, ale plany pokrzyżowała mu kontuzja. Później wyjechał do niemieckiego zespołu 1.FC Nürnberg, który występował w Bundeslidze. Był moment, że Słowak wskoczył na dłuższy czas do pierwszego składu, jednak później ponownie przytrafił mu się uraz. W Niemczech strzelił dwa gole, a następnie kilka trafień dołożył w 1. lidze. Do Warty trafił w lutym zeszłego roku. Choć pierwszą rundę wiosenną miał słabą, to już w następnym sezonie strzelił dziewięć goli. W tym sezonie może pobić swój wynik. Snajper wystąpił w ośmiu spotkaniach, a w tym czasie czterokrotnie pakował piłkę do siatki przeciwników.







Na czele: Dawid Szulczyk



To bardzo młody, bo zaledwie 32-letni trener. W przeszłości był asystentem szkoleniowca w Stali Mielec czy Wiśle Kraków. Stery pierwszego zespołu objął w sierpniu 2020 roku, kiedy przez nieco ponad rok pracował w drugoligowych Wigrach Suwałki. To był udany czas dla zespołu z Podlasia, który walczył w barażach o zaplecze Ekstraklasy. Ostatecznie Wigry nie awansowały, jednak trener zakończył sezon z pozytywną opinią. W listopadzie zeszłego roku rozpoczął pracę w Warcie. Trzeba przyznać, że zespół za kadencji trenera Szulczyka wskoczył na wyższy poziom.



Historia



Legia z Wartą mierzyła się 33-krotnie, a warszawiacy górą w tych starciach byli 19-krotnie (ok. 58%). Poznaniacy zwyciężali 13-krotnie (ok. 40%), a zaledwie raz padł remis. Bilans bramkowy to 70-57 na korzyść zespołu ze stolicy. Ostatnie spotkanie pomiędzy ekipami zakończyło się skromnym zwycięstwem drużyny z Poznania 1-0. Kibice Legii szczególnie mogą pamiętać ten mecz z powodu czerwonej kartki, którą obejrzał Artur Boruc za uderzenie jednego ze swoich rywali. Żeby znaleźć kolejne zwycięstwo Warty w Warszawie, trzeba byłoby sięgnąć pamięcią do sierpnia 1936 roku, kiedy to przyjezdni zwyciężyli aż 5-1. Warto zaznaczyć, że w tym wieku obie drużyny rywalizowały ze sobą czterokrotnie i aż trzy z tych meczów wygrywali "Wojskowi".