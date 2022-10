Tobiasz w jedenastce 11. kolejki Ekstraklasy

Wtorek, 4 października 2022 r. 15:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ubiegłą sobotę Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań w ramach 11. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu jeden z zawodników stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Kacper Tobiasz.



Młody golkiper rozegrał świetne spotkanie i kilkakrotnie ratował drużynę z opresji, co przyczyniło się do utrzymania cennego remisu. Wykonał wiele trudnych interwencji i zachował czyste konto po raz piąty w tym sezonie. Dla Tobiasza jest to drugie takie wyróżnienie.