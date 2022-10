Wszystkie fankluby na Legię! Mobilizacja na mecz z Wartą

Środa, 5 października 2022 r. 09:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W minionym sezonie fani Legii po raz pierwszy zrobili większą mobilizację wszystkich legijnych fanklubów na mecz naszego klubu przy Łazienkowskiej. Wówczas akcja miała miejsce na spotkaniu ze Stalą Mielec, rozegranym 7 listopada zeszłego roku.



Mecz poprzedził wspólny przemarsz legionistów ze Źródełka na stadion, który miał miejsce półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Na czele pochodu niesiona była flaga "Żyleta jest zawsze z Wami", a po drodze nie brakowało odpalanej pirotechniki. Liczymy na to, że w najbliższą sobotę, przy okazji meczu z Wartą Poznań, każdy z legijnych FC poprawi swoją liczbę z zeszłego sezonu. Tym bardziej, że obecnie frekwencja na naszym stadionie za każdym razem jest wyraźnie lepsza niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej.







Przed rokiem każdy z legijnych FC otrzymał specjalną flagę na kiju z nazwą swojej miejscowości. Flagi legijnych FC zawisły na Żylecie - na trybunach wisiały m.in. następujące legijne flagi: Przasnysz, Szczecinek, Biała Podlaska, Węgrów, Warka, Płońsk, Wyszogród, Pułtusk, Sochaczew, Giżycko, Garwolin, Otwock, Lubawa, Dęblin, Sandomierz, Grójec, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Kwidzyn, Wyszków, Rypin, Orneta, Łuków, Sokołów Podlaski, Chełmża, Brodnica, Mińsk Maz., Mława, Zambrów, Warka, Kołobrzeg, Nowy Jork, Squadron. Flagi na kijach mieli ponadto fani z Nacpolska, Augustowa, Ciechocinka, Kozienic i Brzeszcz.



Legioniści z wielu wymienionych wyżej miejscowości często stawiają się na naszych meczach - domowych, czy wyjazdowych, w doskonałych liczbach. Siedleccy legioniści potrafią zawitać w parę setek. Legijny Szczecinek podczas wyjazdu do Poznania pokazał się w doskonałej liczbie i formie wokalnej. Aby nikogo nie pominąć... w ostatnim czasie świetnie mobilizuje się legijny Dęblin (w ostatnich latach regularnie wspierali sekcje), czy Grójec, ale i wiele innych FC działa na miarę swoich możliwości i... odległości. W najbliższą sobotę, kolejna okazja, by pokazać się jak najliczniej, i poprawić swoje dotychczasowe rekordy przy Ł3. Czekamy na Was, niezależnie od tego, czy jesteście zrzeszeni w fanklubie, czy nie!



Oczywiście, mobilizacja legijnych fanklubów to jedno, ale również nasze osiedla, dzielnice i grupy mają do wykonania pracę u podstaw. Zabieramy tych, którym ostatnio chciało się nieco mniej, ale również tych, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać najlepszej atmosfery na trybunach. Żyleta musi być wypełniona do ostatniego miejsca, tak samo jak na ostatnich meczach.



Przyjeżdżamy na stadion z odpowiednim wyprzedzeniem, nie na ostatnią chwilę, aby wspólna zabawa trwała jak najdłużej. Już tylko trzy domowe spotkania do końca roku, więc bez wymówek - w sobotę WSZYSCY NA Ł3!



