K-1

Kamiński wicemistrzem Świata Juniorów w K-1!

Sobota, 8 października 2022 r. 21:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś we włoskim Jesolo odbył się finał kick-bokserskich Mistrzostw Świata Juniorów w formule K-1. Wicemistrzem w kat. -67 kg został zawodnik Legia Fight Club, Karol Łada, któremu podczas finałowej walki z Francuzem, sekundował klubowy trener, Karol Łada. "Dał z siebie wszystko co miał najlepsze w całym turnieju. To pierwsze tak ważne i cenne trofeum w naszym klubie, a Konrad jest pierwszym wychowankiem który po nie sięgnął. To efekt żmudnej, 4-letniej pracy. Jestem dumny" - powiedział po dzisiejszej walce trener Łada.



W 1/4 finału legionista pokonał przed czasem Australijczyka, a w półfinale zasłużenie pokonał reprezentanta Izraela, po bardzo emocjonującej walce.



Konrad, wielkie gratu(L)acje!