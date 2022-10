14. Warszawski Festiwal Piwa + KONKURS

Środa, 12 października 2022 r. 12:56 Fumen, źródło: Legionisci.com

Już w najbliższy czwartek wystartuje 14. Warszawski Festiwal Piwa. Przez trzy dni stadion Legii będzie gościć sympatyków rzemieślniczych piw z Polski i zagranicy. Tym razem na uczestników będzie czekać 60 browarów oferujących łącznie... 1200 browarów! To świetna okazja, żeby zajrzeć na Łazienkowską i wziąć udział w tym legendarnym wydarzeniu.



Jesienna odsłona WFP przynosi dobrze znane elementy jak piwne premiery, degustacje, warsztaty czy szkolenia. Będzie można odpocząć w strefach relaksu, saunie czy posilić się rozmaitymi daniami z siedemnastu foodtrucków. Wśród zaproszonych gości m.in. legendarny browar Schlenkerla, czy estońska Pohjala. Natomiast w Strefie Nowych Browarów zaprezentują się: Browar Stara Szkoła słynący z piw ziołowych, Browar Piwex, czerpiący z nostalgii za PRL-em, Browar Sarabanda oferujący intensywnie chmielowe smaki, Browar Moon Lark, oferujący nie tylko piwa, ale też miody pitne i hard seltzery, Browar Mikołajki, celujący w lagery idealnie komponujące się z wędzoną rybą i Browar Gryfus, który rzuci uczestnikom Wyzwanie Ostrości. Szykuje się prawdziwa uczta dla koneserów i gratka dla nawet najbardziej wymagających podniebień.



Ranga i status wydarzenia pozwala również na zaangażowanie w akcje charytatywne jak np. fundacje Rak’n’Roll, Uszy do Góry, Grupa RATUJ czy Stowarzyszenie OD-DO. Co ciekawe, na festiwalu swoją premierę będzie miał Kwas Chlebowy, taki jak u babci czy mamy, warzony tradycyjnie na nowoczesnym sprzęcie, bez dodatku cukru (bo kompocik wcale nie musi być słodki!) we współpracy z piekarnią Putka. Cały dochód ze sprzedaży napoju zasili konto Fundacji Legii, która, dzięki zgromadzonym środkom, stworzy miejsca do nauki języka dla uchodźców z Ukrainy.



14. Warszawski Festiwal Piwa

13 października (czwartek) - g. 16:00-24:00

14-15 października (piątek - sobota) - g. 12:00-24:00



Jednorazowy wstęp kosztuje 20 złotych. Trzydniowy karnet, to wydatek 39 zł. Dla bardziej wymagających, organizatorzy przygotowali także karnety premium pełne piwnych gadżetów. Więcej informacji nt. wejściówek znajdziesz tutaj.