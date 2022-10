Galatasaray Stambuł 86-71 Legia Warszawa

Legia dobrze rozpoczęła drugą kwartę. 2 razy z rzędu za 3 punkty trafił Ray Mc Callum i po chwili Legia prowadziła 34-24. Galatasaray szybko odrobił jednak straty i wyrównał stan meczu. Po dobrej końcówce legioniści schodzili na przerwę z wynikiem 46-39. Warto podkreślić stosunkowo wysoką skuteczność rzutów za 3 punkty stołecznego zespołu - 58%. Po wznowieniu gry legioniści nieco się pogubili, a gospodarze błyskawicznie odrobili straty. Tuż przed końcem 24 sekund, już niemal się przewracając, 3 punkty rzucił Mc Callum, ale Turcy odpowiedzieli tym samym. Po chwili trójkę rzucił Janis Berzins i mieliśmy rezultat 53-48 dla Legii. Gospodarze bardzo szybko popełnili piąte przewinienie w tej kwarcie, a rzuty wolne na 2 punkty zamienił Berzins. Dwukrotnie za 3 punkty celnie rzucił Yunus Sonsirma, potem kolejne 2+1 i jeszcze dołożył Angelo Caloiaro, dzięki czemu Galatasaray wyszedł na prowadzenie 59-55. Szybko zareagował trener Legii, Wojciech Kamiński i poprosił o przerwę. Trzeci raz za 3 trafił Berzins, tym samym odpowiedział Caloiaro, ale Łotysz po chwili powtórzył swój wyczyn, nie dając przeciwnikom osiągnąć wyższej przewagi. Po trzeciej części na tablicy widniał wynik 63-63. Jako pierwszy do kosza po przerwie trafił Sadik Kabaca, i to za 3 punkty. Wyraźnie zmęczeni legioniści zaczęli popełniać błędy. Dylan Ennis rzucił za 3, po chwili poprawił i gospodarze prowadzili już 74-65. Przy stanie 11-2 w ostatniej kwarcie ponownie o czas poprosił trener stołecznego zespołu. Turcy zaczęli bardzo mocno pracować w defensywie i szczelnie kryć zawodników Legii, przez co bardzo ciężko było im wymienić podania, o oddaniu rzutu nie wspominając. Na szczęście dla Zielonych Kanonierów, zawodnicy Galatasaray nie byli szczególnie skuteczni, bo ich przewaga w tej kwarcie mogła być jeszcze wyższa. Przy stanie 76-67 dwukrotnie trójki przestrzelili legioniści. Skuteczność w tym aspekcie gry spadła do 39%. Legia mocno liczyła na trójki, ale w tej części gry ich statystyka wyniosła 11/0. Ostatecznie stołeczny zespół przegrał 71-86. Galatasaray Stambuł 86-71 Legia Warszawa kwarty: 22-20, 17-26, 24-17, 23-8 Galatasaray: (punkty, celne za 3) 22. Angelo Caloiaro - 22 (2) 1. Dee Bost - 15 (3) 8. Mahir Agva - 13 (0) 61. Goksenin Koksal - 6 (2) 11. Braian Angola - 2 (0) --- 31. Dylan Ennis - 11 (3) 6. Sadik Kabaca - 10 (2) 2. Raymar Morgan - 4 (0) 9. Yunus Sonsirma - 3 (1) 44. Muhaymin Mustafa - 0 0. Sinan Saglam - 5. Sedat Karagulle - Legia: 31. Janis Berzins - 21 (4) 3. Ray Mc Callum - 17 (4) 14. Grzegorz Kulka - 15 (3) 4. Devyn Marble - 6 (0) 41. Geoff Groselle - 4 (0) --- 91. Dariusz Wyka - 6 (0) 11. Grzegorz Kaminski - 2 (0) 55. Łukasz Koszarek - 0 1. Jakub Sadowski - 22. Szymon Kołakowski - Tabela: 1. Galatasaray 2 mecze, 4 punkty 2. Hapoel Holon 2, 4 3. Legia Warszawa 2, 0 4. Oostende 2, 0

Fruti - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ile naszych kumatych na zaj… wyjeździe ??? Coś ten tego … czy inflacja :)) odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.orange.pl REAL VS SZACHTAR O 21.00 WARSZAWA, 11.10.2022 odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @matus007: tym razem, dla odmiany, z kibicami. odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dodam tylko ze jak sie nie ma siły w czwartej kwarcie za to takze odpowiada trener. odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zwaracam sie z prośbą do prezesów sekcji koszykarskiej ktorzy także jak ten obecny trener nie mają pojęcia z malym wyjatkiem(Pan Chabelski ktory cos tam sie zna...Bardziej na czyms innym.Ci co wiedzą to wiedzą)o natychmiastowe zwolnienie z funkcji piewrszego trenera.To on odpowiada za transfery(takich sobie wybrał)To on odpowiada za taktyke.To on odpowiada za sfere mentalną. To on odpowiada za cały ten cyrk.I dajcie spokoj juz z tym koszarkiem... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Grzegorz: panie Grzegorzu jako że jwst Pan moim imiennikiem. Trenera ktory zdobyl wicemistrzostwo w tamtym sezonie chcesz Pan zwalniać? Poebao? odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek Mnie?A w życiu:-).Że zdobył przypadkiem wicemistrzostwo to swieta krowa do np.2028 roku?Czy co?Dożywotnio bedzie cyrkował?Początek sezonu.Dobry czas na zmiane na stanowisku trenera.Bez odbioru Grzegorzu;-) odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Niewątpiliwie przeciwnik za mocny, na każdej pozycji. Mam jednak wrażenie, że wszyscy polacy fizycznie nie dojeżdżają na takie mecze. Nawet Kulka, który początek miał super po połowie zemdlał z wysiłku i miał 3 straty z rzędu i jeszcze faul. A ławka w porównaniu z tą turecką jest trochę śmieszna. odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @ZenekL3: Kulka grał 30 minut, bo nie miał kto za niego wejść. Jest po poważnej kontuzji. A nie da się grać co trzy dni z dojazdami po 30 minut na pełnej energii. Turcy dużo rotowali składem i mieli przez to siły na końcówkę by docisnąć . U nas tego brakuje. Mistrzowstwo w ubiegłym sezonie przegraliśmy przez brak szerokiego składu. Teraz się powtarza to samo.



Koszarek wrócił po urlopie reprezentacyjnym. Nikt nie liczyl, że oni będą w formie na już. Kulka dobrze że wrócił na początek sezonu. Wczesniej gral ledwie co po 20.



By wygrywać takie mecze potrzeba 10 graczy do gry. I młodych 2 do ew. ogrywania się. W drugiej połowie wyszło, że nie mamy wystarczająco szerokiego składu by rywalizować. Padlismy ze zmeczenia. Sztab spierdzielił sprawę i już wcześniej powinien 1 gracza ściągnąć conajmniej, bo wiedział o stanie Koszarka i Kulki. A tak to teraz będą szukać kogoś na szybko.



W niedziele zobaczymy z Anwilem. Bo Anwil też ma problemy z kontuzjami. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ZenekL3:

Czyli Turcy co?Dwa razy wiecej trenują?Jakies wrodzone predyspozycje czy wiecej towaru przyjmują?Za trening za forme i przygotowanie fizyczne na koncu odpowiada trener!Zawodnik sam sobie nie bedzie trenowal w sporcie druzynowym tylko tak jak mu każą na treningu. odpowiedz

Jan W. - 3 godziny temu, *.155.132 Zaganiali nas. były siły na spacer, dokręcili śrubę i się wysypało.

Druga połowa to kiepski widok. odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl Ostatnia kwarta to katastrofa..Sił im brakuje?! To niech wezmą się za treningi.... odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wynik 4 kwarty mówi o wszystkim. Obawiam się o niedzielny mecz odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brakuje jednego klasowego gracza. Mc Callum wymiata. Groselle i berzins ok. Po marble bym wiecej oczekiwał a leslie travis dzis nie gral niestety. A to juz wiem chyba kogo brakowalo.... Aj aj . Szkoda.

Mc callum to przekocur chcialbym zeby zostal jak najdluzej w Legii odpowiedz

Kosz - 3 godziny temu, *.plus.pl @grzesiek: Grosselle ok ? Przecież to była parodia zawodnika. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Kosz: bo jego pozycja opiera sie na zgranym zespole a jak po kilku meczach ma byc zgrany zespol. Poczekaj jeszcze kilka kolwjek i zobaczysz jak bedziemy smigac. A champions league niesstety w kosza latwo nie ma tu odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie da się wygrać w 8-miu grając z drużyną grającą szybką i fizycznie w 10-ciu. Za mała rotacja. Kilku graczy u nas ponad 30 minut. Transfer potrzebny na już. odpowiedz

