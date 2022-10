U-17: Polska 0-2 Czarnogóra. Występ Rejczyka

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 17 przegrała 0-2 z Czarnogórą w swoim pierwszym meczu grupy 5 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Całe spotkanie rozegrał legionista Filip Rejczyk. "Biało-czerwoni" w ramach turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Polsce zmierzą się jeszcze z Andorą (23 października, 15:00, Inowrocław) i z Austrią (26 października, 15:00, Toruń).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.