U-17: Polska 6-1 Andora. Występ Rejczyka i Boczonia

Reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 6-1 (3-0) z Andorą w swoim drugim spotkaniu grupy 5 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Filip Rejczyk z Legii Warszawa pojawił się na boisku w wyjściowym składzie i rozegrał 45 minut. W 62. minucie na boisko wszedł z kolei Rafał Boczoń. "Biało-czerwoni" w ramach turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Polsce zagrają jeszcze 26 października o godz. 15:00 w Toruniu z Austrią. U-17: Polska 6-1 (3-0) Andora Oskar Tomczyk 16 (k), 24, 29, Daniel Mikołajewski 60, 66, Mike Huras 76 - Guillem Acosta 63 Polska: 1. Jakub Stępak - 15. Nico Adamczyk (62, 2. Rafał Boczoń), 4. Igor Orlikowski, 5. Michał Gurgul - 23. Krzysztof Kolanko (46, 21. Szymon Kądziołka), 16. Maksymilian Sznaucner, 20. Filip Rejczyk (46, 8. Karol Borys), 11. Jan Faberski, 18. Filip Kucharczyk - 9. Oskar Tomczyk (46, 17. Mike Huras), 14. Mateusz Skoczylas (46, 10. Daniel Mikołajewski). Andora: 13. Ferran Fernández - 16. Pol Miró Martin (46, 14. Roger Piñero Gonzalez), 5. Carlos Miguel Campos Afecto (46, Raul Rebenaque Carpio), 8. Guillem Acosta, 3. Pau Asterio Miranda Canals, 18. Àlex Cornella Molins - 11. Biel Rodriguez (46, 6. Yedid Santaella Prinetti), 23. Adrià Vila Tapias, 10. Pol Foix de la Rosa (80, 21. Pere Simonet Alorda), 22. Jan Guma - 9. Bernat Arderiu (64, 19. Gerard Garcia Suñe). żółte kartki: Adamczyk - Guma, Foix de la Rosa, Piñero Gonzalez, Santaella Prinetti Tabela: 1. Czarnogóra 2 6 3- 0 2. Polska 2 3 6- 3 3. Austria 2 3 2- 1 4. Andora 2 0 1- 8

