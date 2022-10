U-17: Polska 4-2 Austria. Awans Polski, występ Rejczyka

Środa, 26 października 2022 r. 16:53 źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 4-2 (2-2) z Austrią w swoim ostatnim spotkaniu grupy 5 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Ten rezultat oznacza, że Polska awansowała do II rundy eliminacji. W wyjściowym składzie znalazł się legionista, Filip Rejczyk, który zszedł z boiska w 73. minucie.



U-17: Polska 4-2 (2-2) Austria

Oskar Tomczyk 22, 30, 79, Jakub Krzyżanowski 48 - Fabian Feiner 16, Phillip Verhounig 29



Polska: 22. Miłosz Piekutowski - 4. Igor Orlikowski, 6. Patryk Olejnik, 3. Jakub Krzyżanowski - 23. Krzysztof Kolanko, 8. Karol Borys (67, 10. Daniel Mikołajewski), 16. Maksymilian Sznaucner, 20. Filip Rejczyk (73, 21. Szymon Kądziołka), 7. Filip Wolski (90, 18. Filip Kucharczyk) - 9. Oskar Tomczyk (90, 17. Mike Huras), 14. Mateusz Skoczylas



Austria: 1. Elias Lorenz - 2. Lars Stöckl, 4. Sebastian Pirker, 12. Fabian Feiner, 18. Marijan Österreicher - 13. Tarik Brkic (64, 11. Jovan Živković), 6. Oliver Lukic, 20. Florent Hajdini (80, 17. Muhammed Canazlar), 10. Yasin Mankan, 7. Leon Grgic - 9. Phillip Verhounig



żółte kartki: Sznaucner, Tomczyk, Wolski, Kucharczyk - Stöckl, Lukic, Österreicher