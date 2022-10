Młodzież: Mecze wtorkowe i środowe

Juniorzy starsi w zaległym meczu na szczycie w Częstochowie przegrali 2-4, a Raków objął pozycję lidera CLJ U19. Legia traci do częstochowian 2 punkty. Zespół U13 po powrocie z Pragi rozegrał spotkanie z Talentem Warszawa, prezentując się z całkiem dobrej strony szczególnie w pierwszej połowie meczu. Spotkanie dwóch niepokonanych dotąd drużyn I ligi warszawskiej U13 nie przyniosło wprawdzie gradu bramek, ale emocji nie zabrakło. CLJ U19: Raków Częstochowa 04/5 4-2 (1-1) Legia Warszawa U19 Gole: 1-0 15 min. Jakub Rozwadowski 1-1 22 min. Wiktor Kamiński 2-1 53 min. Patryk Malamis 3-1 61 min. Jakub Rozwadowski 3-2 72 min. Kacper Knera (z dystansu) 4-2 78 min. Mateusz Jezierski Legia: Franciszek Chojak - Patryk Bek (46' Franciszek Saganowski [06]), Jan Ziółkowski, Jakub Okusami, Maciej Bochniak - Fryderyk Misztal [06](46' Kacper Knera), Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski (60' Bartosz Mikołajczyk Ż) - Wiktor Puciłowski, Wiktor Kamiński Ż (60' Maksymilian Stangret), Dawid Kiedrowicz (65' Patryk Romanowski). Rezerwa: Jan Sobczuk (br), Rafał Boczoń [06] I liga warszawska: Legia U13 - UKS Talent Warszawa 2010 Strzały (celne): Legia 16 (12) - Talent 8 (4) Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Oskar Putrzyński, Olivier Pruszyński, Krzysztof Krzemiński, Franciszek Stępniewski, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Igor Brzeziński Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl tragedia mecz za meczem łomot naprawde żle się dzieje w Legii żadnej poprawy odpowiedz

